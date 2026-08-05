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搜救神器 歐美無人機太重「背上山很煎熬」

聯合報／ 記者賴香珊江良誠劉明岩曾健祐／連線報導

消防署配發具ＡＩ辨識功能的複雜地形無人機，已在多起山難救援中發揮效益，搜救人員肯定無人機在救援有不少助益，但仍需仰賴人的專業判斷。

一名五十歲澳洲籍男子今年五月因與家人爭執後，獨自進入台東的海岸山脈斷崖山區後失聯，家屬緊張報警，消防搜救人員利用空拍機協助在山區找人定位，歷經五天的馬拉松救援，最終在峭壁石縫山洞中獲救。

五十九歲的魏姓男子獨攀信義鄉西巒大山失聯，搜救人員透過無人機就魏男手機最後發出訊號的山徑五公里熱區反覆空拍，最後在一處廢棄古道旁陡峭乾溪溝發現魏男遺體。

南投縣消防局第三大隊長林志信表示，山區地形廣闊且多變，搜救困難之處在於如何找到人，過去發現疑似目標，搜救人員往往必須垂降、攀爬，甚至跨越深谷確認，如今透過無人機空拍，就能快速判斷是否需要派員下切，提升搜救效率，也降低搜救風險。

不過，搜救隊員說，無人機雖能快速縮小搜索範圍、成為山域救援的利器，但山林環境瞬息萬變，真正決定能否順利尋獲受困者的，仍是科技與第一線搜救經驗配合，才能兼顧搜救效率與人員安全。

因資安問題，限制使用大陸的無人機，消防署的無人機大多是向歐美採購，重達十六公斤、訊號也不太穩，加上單台要價從幾十萬到百萬元，讓搜救人員很有壓力，就怕損壞得修復賠償。

「帶無人機上山，其實很煎熬。」搜救人員常抱怨光背上山就快去掉半條命，也延遲挺進時效。

彰化無人機應用發展協會理事長呂政益說，利用無人機搜救，最重要的是人才培育，除了通過考照，仍須定期訓練，日前強降雨造成花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，承攬疏濬工程的工地主任連人帶車遭洪水沖走，搜救人員就是利用搭載熱顯像儀的無人機定位。無人機３Ｄ建模技術是近年搜救任務的重要突破，但從操作無人機到實際投入救災，仍須經過系統性訓練。

歐美 無人機 消防人員

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