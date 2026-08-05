無人機蒐證 助辦案 更精準

每逢初夏，高雄市大樹區極具經濟價值的玉荷包荔枝進入採收期，成為宵小覬覦目標，為守護農民心血，高雄市警仁武分局今年啟動「護荔專案」，首度出動無人機執行高空巡邏，成功抓到「荔枝大盜」。無人機也曾協助偵辦「美濃大峽谷」盜採砂石案等國土保育工作。

玉荷包荔枝產地屬丘陵地形，地形起伏、隱密性高，傳統人力巡邏、監視器蒐證仍難以面面俱到，警方動用無人機巡邏，發現黃姓男子將小貨車停放在荔枝園旁，入園搜刮兩大袋、價值七千元的玉荷包，當場抓到「荔枝大盜」。

高雄山區如美濃、六龜、杉林、旗山等地，國土保育也是無人機隊的重點任務。美濃先前爆發震驚社會的美濃大峽谷案，警方就曾出動無人機從空中勘查；高雄市環保局使用無人機估算不法集團盜採規模及範圍，比以往用人力、皮尺測量，更節省人力也更精準。

台北市警方曾接獲情資，指有人在建物屋頂種植大麻，但案前探勘看不到屋頂狀況，附近沒有高點也無法蒐證，警方派無人機從上方拍攝，發現屋頂有可疑植株，取得影像後報請核發搜索票，讓原本僅是「有人檢舉」的線索，轉化為可供檢察官及法院判斷的事證。

大型活動人潮動輒數萬人，警方近年以無人機協助掌握。王姓警官說，無人機最大功能是把地面看不到的全貌即時傳回指揮所，讓指揮官迅速調整警力及交通部署。

警官表示，大型活動最難掌握的不是活動進行期間，而是群眾集中進場及散場的短時間，地面員警受到建物、車輛及人群遮擋，通常只能看到眼前區域；無人機升空後，可同時觀察各出入口、周邊道路及人潮聚集位置，讓指揮所判斷哪一處可能壅塞、哪一條道路需要增派警力。

台北市公館地下道回填恢復通車，實際開放車輛行駛後，部分路段車流不如預期順暢，警方派無人機從高處拍下車輛行進、轉向及匯入情形，發現原有標線與實際車流出現落差，相關單位參考空拍影像重新調整車道線後，車流逐漸順暢。

艋舺青山宮遶境是宗教盛事，警方更擔心角頭鬧事，如今使用無人機全程隨遶境隊伍移動，指揮官可依影像確認隊伍行進位置，提前調派下一處路口的警力，不必等地面人員逐級回報。