重重卡關 警用無人機隊 偵蒐常受限

警政署今年要求各警察機關成立無人機隊，用於刑案偵查、交通疏導、大型活動維安等任務，不過有警官透露，去年藝人林葉亭父親失蹤，台北市警、消出動三架無人機在內雙溪山區搜索，因部分區域禁、限航區及機型內建設定影響，無法深入搜索。

限航區近期也引發民間反彈，民航局六月更新無人機圖資，部分限制區半徑由三公里擴大至五公里，另新增廿三處管制區。五十多名玩家七月十八日前往交通部抗議，部分擴大區域才縮回，新增區域也改為平時原則開放，演習或重大事件時才限制。

六都及基隆市、雲林縣警察局先後成立無人機隊，為配合行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，警政署今年要求各警察機關均成立無人機隊，加強採購無人機及教育訓練，由各機關自建或使用民間訓練場地，透過警察教官或相關學校師資、民間業者訓練，增加考取無人機操作證的警察飛手。

各警察機關現共有一六五架無人機，具專業證照飛手八百餘人。警政署指出，無人機可節省人力，降低勤務風險，如用於刑案偵查，攻堅前蒐證及場勘確認狀況，或用於交通疏導，以「3D」空拍取代傳統「2D」監視器，便於引導車流，也可在廟會、路跑等大型活動勤務強化公共安全。

但有警官說，警用無人機仍受限，政府基於飛安、國安或公共安全劃設禁航區與限航區，且部分機型內建原廠禁飛設定，無法進入特定區域。

林葉亭父親失蹤時，救護人員希望從空中搜索地面人員不易抵達的林地及道路死角，陽明山部分區域涉及不同空域管制及機型設定，無人機搜索範圍受限。警官說，臨時解除系統限制，有時須透過廠商處理，無法保證在現場立即完成，恐延誤災害或失蹤搜救。

一名高階警官說，機場、部分政府機關、軍事單位及國家公園等，有飛行器安全、國家安全或自然生態保育等考量，民航局或各地方政府公告禁航區、限航區，禁止無人機飛行或限制飛行高度，如有特殊任務需求，須向相關主管機關申請。熟稔無人機操作員警說，警、消執行緊急任務，應建立快速、明確處理機制，避免在最需要時卡在地面。

員警說，博愛特區、軍事基地敏感，水源區、自來水廠怕被投毒，電廠、車站等基礎設施也要避免遭攻擊，有限飛理由；但部分限制區有檢討空間，如新北市某公立醫院因設直升機飛行場，周邊半徑一公里禁止無人機飛行，但公開資料未見近年起降架次。新北一處河濱運動園區也被列為禁飛區，卻未說明原因。