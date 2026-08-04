116年爬百岳要收費？國家公園署：時程未定仍在研議

國家公園署規劃修法，爬百岳進入生態保護區擬收保育費，外傳最快民國116年上路。國家公園署說，8月會分區辦理6場說明會蒐整意見，之後再與相關機關討論，具體修法內容尚未確定；至於收費議題也還在研議、蒐集意見階段。

國家公園署近日委託研究團隊檢討國家公園法修法方向，研議進入生態保護區擬收取國家公園保育費。由於百岳中有76座高山幾乎都位在國家公園生態保護區內，外界關注爬百岳是否受影響，且外傳最快116年就要收費。

國家公園署說明，國家公園法牽涉層面廣泛，因此自民國114年起陸續召開跨部會會議討論，也委託研究團隊進行全面性研議，預計今年8月起會在全國辦理6場說明會，持續蒐集各界意見，後續還要再與跨部會研商，並經內政部、行政院、立法院審議，各審議階段時程皆未定。

針對進入生態保護區收費議題，國家公園署表示，這是委託研究團隊研究其中一個議題，但也還在研議、蒐集意見階段。

針對6場說明會時程，國家公園署指出，台南場為8月3日下午2時在台江國家公園管理處舉行；東部場為8月7日上午10時在太魯閣國家公園遊客中心辦理；北部場為8月11日下午2時在陽明山國家公園遊客中心舉辦。

此外，高雄場為8月12日上午10時在壽山國家自然公園遊客中心舉行；金門場為8月13日上午10時在金門國家公園遊客中心辦理；竹苗中場為8月18日下午2時在雪霸國家公園汶水遊客中心舉辦。