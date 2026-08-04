聽新聞
0:00 / 0:00
116年爬百岳要收費？國家公園署：時程未定仍在研議
國家公園署規劃修法，爬百岳進入生態保護區擬收保育費，外傳最快民國116年上路。國家公園署說，8月會分區辦理6場說明會蒐整意見，之後再與相關機關討論，具體修法內容尚未確定；至於收費議題也還在研議、蒐集意見階段。
國家公園署近日委託研究團隊檢討國家公園法修法方向，研議進入生態保護區擬收取國家公園保育費。由於百岳中有76座高山幾乎都位在國家公園生態保護區內，外界關注爬百岳是否受影響，且外傳最快116年就要收費。
國家公園署說明，國家公園法牽涉層面廣泛，因此自民國114年起陸續召開跨部會會議討論，也委託研究團隊進行全面性研議，預計今年8月起會在全國辦理6場說明會，持續蒐集各界意見，後續還要再與跨部會研商，並經內政部、行政院、立法院審議，各審議階段時程皆未定。
針對進入生態保護區收費議題，國家公園署表示，這是委託研究團隊研究其中一個議題，但也還在研議、蒐集意見階段。
針對6場說明會時程，國家公園署指出，台南場為8月3日下午2時在台江國家公園管理處舉行；東部場為8月7日上午10時在太魯閣國家公園遊客中心辦理；北部場為8月11日下午2時在陽明山國家公園遊客中心舉辦。
此外，高雄場為8月12日上午10時在壽山國家自然公園遊客中心舉行；金門場為8月13日上午10時在金門國家公園遊客中心辦理；竹苗中場為8月18日下午2時在雪霸國家公園汶水遊客中心舉辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。