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國家公園署、醫福會簽MOU 推動自然療癒走進醫療體系

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
內政部國家公園署與衛福部醫福會合作意向書簽署儀式，由左至右依序為王成機署長、劉世芳部長、林靜儀次長、林慶豐執行長。圖／內政部提供
內政部國家公園署與衛福部醫福會合作意向書簽署儀式，由左至右依序為王成機署長、劉世芳部長、林靜儀次長、林慶豐執行長。圖／內政部提供

內政部國家公園署與衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）4日簽署「Nature for Health－醫護山海・自然賦能・健康臺灣」合作意向書（MOU），正式啟動跨域合作。

未來，國家公園署將提供玉山、太魯閣、墾丁等17部自然生態影片，導入衛福部26家部立醫院公播系統，透過山林、海洋等自然景觀舒緩病患及民眾身心；醫福會則將支援國家公園活動的醫療急救與照護，並透過生態導覽、志工服務及永續講座等合作交流，把自然療癒融入醫療體系，共同推動健康台灣與綠色醫療。

內政部長劉世芳、衛福部次長林靜儀共同見證簽署。劉世芳表示，國家公園署運用台灣豐富的山海生態資源，攜手衛福部將多元生態療癒及環境體驗導入健康促進體系，不僅讓民眾有更多親近自然的機會，也讓國家長期投入的生態保育成果，進一步轉化為全民可實際感受的健康福祉。

國家公園署長王成機表示，美國、加拿大等國家近年積極推動醫師鼓勵病患走入戶外，透過親近大自然結合現代醫學「綠色健康指引」概念，作為職場健康促進及慢性病預防的輔助方案。

王成機還說，台灣擁有豐富且多元的自然生態，是重要的綠色資產，國家公園署近年也持續推動「走入自然，自然療癒」理念，先前已與長庚、榮總、慈濟等醫療體系合作，如今再結合衛福部26家部立醫院，將持續擴大自然療癒的應用範圍，逐步建構全國性的綠色醫療網絡。

內政部

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