聽新聞
0:00 / 0:00
國家公園署、醫福會簽MOU 推動自然療癒走進醫療體系
內政部國家公園署與衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）4日簽署「Nature for Health－醫護山海・自然賦能・健康臺灣」合作意向書（MOU），正式啟動跨域合作。
未來，國家公園署將提供玉山、太魯閣、墾丁等17部自然生態影片，導入衛福部26家部立醫院公播系統，透過山林、海洋等自然景觀舒緩病患及民眾身心；醫福會則將支援國家公園活動的醫療急救與照護，並透過生態導覽、志工服務及永續講座等合作交流，把自然療癒融入醫療體系，共同推動健康台灣與綠色醫療。
內政部長劉世芳、衛福部次長林靜儀共同見證簽署。劉世芳表示，國家公園署運用台灣豐富的山海生態資源，攜手衛福部將多元生態療癒及環境體驗導入健康促進體系，不僅讓民眾有更多親近自然的機會，也讓國家長期投入的生態保育成果，進一步轉化為全民可實際感受的健康福祉。
國家公園署長王成機表示，美國、加拿大等國家近年積極推動醫師鼓勵病患走入戶外，透過親近大自然結合現代醫學「綠色健康指引」概念，作為職場健康促進及慢性病預防的輔助方案。
王成機還說，台灣擁有豐富且多元的自然生態，是重要的綠色資產，國家公園署近年也持續推動「走入自然，自然療癒」理念，先前已與長庚、榮總、慈濟等醫療體系合作，如今再結合衛福部26家部立醫院，將持續擴大自然療癒的應用範圍，逐步建構全國性的綠色醫療網絡。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。