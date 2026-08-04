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影／「挺成家 支持生養」 中央社宅第3季1500戶公告招租

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國家住宅及都市更新中心今天辦理「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第3季招租發布會，資產管理部副主任魏雅蘭說明。記者邱德祥／攝影
國家住宅及都市更新中心今天辦理「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第3季招租發布會，資產管理部副主任魏雅蘭說明。記者邱德祥／攝影

國家住宅及都市更新中心今天辦理「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第3季招租發布會。本季以「挺成家，支持生養」為號召，除了落實全齡照顧與弱勢保障外，更特別強化對青年與育兒家庭的居住支持。招租範圍涵蓋新北、南投、台南及高雄等4縣市共6處社宅，釋出共計1,500戶，並將於8月14日至9月14日正式受理申請，預計12月16日公開抽籤，最快明（2027）年3月1日起入住。

國家住都中心表示，面對年輕世代在居住與生養的壓力，中央社宅不僅是提供一處居所，更是支持青年築夢、家庭成長的堅實後盾。本季持續保留至少20%「婚育戶」共300戶供申請，育有未成年子女家庭的租期最長可住6年；若育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可達12年，結合社區內規劃的友善社福設施與優質物管團隊，全力為育兒家庭減壓，讓年輕夫妻無須頻繁搬遷，能安心規畫孩子成長的黃金十年。

國家住都中心指出，中央社宅依法保障一定比例戶數供經濟或社會弱勢身分民眾，同時也歡迎符合資格的一般民眾踴躍申請。凡年滿18歲國民，符合設籍、就學或就業等規定，且家庭所得、財產及住宅持有情形符合招租資格者，皆有機會入住中央社宅。

本季6案社宅各具特色，新北市板橋區「玫瑰好室」及「江翠好室」皆位於江翠北側重畫區，緊鄰新板特區，可快速往返三鐵共構的板橋車站；鶯歌區「鶯陶安居」鄰近捷運三鶯線、鶯歌老街及新北市美術館，串聯北北桃的高效通勤與豐富的藝文生活；公誠安居」為南投縣首案中央興辦社宅，坐落於埔里核心生活圈，為在地居民提供宜居的新選擇；台南「開南安居」鄰近安平產業園區，提供在地就業人口及家庭便利的居住環境；高雄市「仁武安居」則靠近仁武產業園區及南科楠梓園區，可快速銜接國道1號、國道10號及左營高鐵生活圈，全力支援南部科技與產業人才兼顧工作與家庭生活。

國家住都中心持續推動社宅布局全台，盼透過精準對接區域發展與產業需求，每季推出新案招租，提供不同城市、不同生活型態的民眾有更多的居住選擇，也讓每一位努力生活的人，都能在熟悉的城市擁有一個安心落腳的家，得以放心工作、照顧家人，並更有餘裕規畫自己的未來。本次招租今天正式公告，將於8月14日至9月14日受理申請。

國家住宅及都市更新中心今天辦理「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第3季招租發布會，資產管理部副主任魏雅蘭（右）、主持人組長黃知宥（左）出席。記者邱德祥／攝影
國家住宅及都市更新中心今天辦理「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第3季招租發布會，資產管理部副主任魏雅蘭（右）、主持人組長黃知宥（左）出席。記者邱德祥／攝影

中央社 社宅 南投

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