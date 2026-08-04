詐騙網站即時警示上線 數發部攜手電信與科技業者即時防詐

為提供民眾即時詐騙風險警示，數位發展部今天舉行「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會，攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等合作夥伴，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，即日起上線。只要是通報數發部「網路詐騙通報查詢網」並經確認為詐騙的網站，在完成封鎖網域的行政處分程序前，將由業者以顯目的警示頁面進行提醒，避免民眾誤點擊受騙。

數發部長林宜敬表示，打擊詐騙是好人與壞人之間的不斷攻防，數發部攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信，以及趨勢科技、走著瞧等合作夥伴，將政府情資與民間技術相互結合，在詐騙網站完成封鎖前，先提供民眾風險警示，縮短防護空窗期，讓科技跑在詐騙前面，共同打造更安全、更值得信賴的數位環境。

林宜敬也在本次記者會上表揚4位熱心通報超過1萬件網路詐騙資訊的「反詐神隊友」，致贈由林部長老家樹木自製的棒球棒，象徵公私協力共同打擊詐騙網站，並感謝民眾長期協助通報。林宜敬指出，每一次通報，不僅有助於加速詐騙網站處置，更展現全民共同參與防詐的力量，讓更多民眾免於受害。