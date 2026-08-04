快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙網站即時警示上線 數發部攜手電信與科技業者即時防詐

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
提供民眾即時詐騙風險警示，數位發展部今天舉行「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會，部長林宜敬（中）攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等合作夥伴，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，即日起上線。記者胡經周／攝影
提供民眾即時詐騙風險警示，數位發展部今天舉行「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會，部長林宜敬（中）攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等合作夥伴，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，即日起上線。記者胡經周／攝影

為提供民眾即時詐騙風險警示，數位發展部今天舉行「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會，攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等合作夥伴，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，即日起上線。只要是通報數發部「網路詐騙通報查詢網」並經確認為詐騙的網站，在完成封鎖網域的行政處分程序前，將由業者以顯目的警示頁面進行提醒，避免民眾誤點擊受騙。

數發部長林宜敬表示，打擊詐騙是好人與壞人之間的不斷攻防，數發部攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信，以及趨勢科技、走著瞧等合作夥伴，將政府情資與民間技術相互結合，在詐騙網站完成封鎖前，先提供民眾風險警示，縮短防護空窗期，讓科技跑在詐騙前面，共同打造更安全、更值得信賴的數位環境。

林宜敬也在本次記者會上表揚4位熱心通報超過1萬件網路詐騙資訊的「反詐神隊友」，致贈由林部長老家樹木自製的棒球棒，象徵公私協力共同打擊詐騙網站，並感謝民眾長期協助通報。林宜敬指出，每一次通報，不僅有助於加速詐騙網站處置，更展現全民共同參與防詐的力量，讓更多民眾免於受害。

數位發展部今天舉行「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會，部長林宜敬特別拿出老家樹木自製的棒球棒，象徵棒打詐騙網站的決心。記者胡經周／攝影
數位發展部今天舉行「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會，部長林宜敬特別拿出老家樹木自製的棒球棒，象徵棒打詐騙網站的決心。記者胡經周／攝影

數發部 詐騙 網站

延伸閱讀

詐騙網站即時警示上線 數發部攜手5企業打造防詐新防線

幫小孩、寵物投票？去年盜用帳號4千件起跳 刑事局籲LINE強化防詐

網戀女友竟是詐騙劇本 單身男險被騙光畢生積蓄

差點傾家蕩產！山東女警下班買飯意外識破騙局 神救援保女攤商191萬存款

相關新聞

詐騙網站即時警示上線 數發部攜手電信與科技業者即時防詐

為提供民眾即時詐騙風險警示，數位發展部今天舉行「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會，攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等合作夥伴，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，即日起上線。只要是通報數發部「網路詐騙通報查詢網」並經確認為詐騙的網站，在完成封鎖網域的行政處分程序前，將由業者以顯目的警示頁面進行提醒，避免民眾誤點擊受騙。

模擬立院勉青年 鄭麗文：民主國家 有時總統不重要但不能沒國會

國民黨主席鄭麗文今上午出席「模擬立法院」活動時表示，國會是民主政治運作最重要的核心，全世界的民主國家，有時候總統不重要，但不能沒有國會。她勉勵參與活動的青年學子，把握難得的模擬國會經驗，以自己的眼睛去看、自己的頭腦去判斷，培養獨立思考與思辨能力，共同思考台灣民主未來應該走向何方。

【即時短評】讓公車駕駛回歸運輸專業 別讓投訴文化促缺工雪上加霜

大台北公車從清晨五點多到深夜，穿梭大街小巷，每日肩負載運超過110萬人次、城市地上移動的運輸命脈，近年卻因駕駛人力持續缺口，變成新的「危險職業」，儘管業者祭高薪誘因，卻因不合理的投訴文化、工時長等惡性循環，讓缺工問題雪上加霜。

公車司機血汗困境 投訴壓力增多少？圖解六都人力荒

北市公車乘客投訴案去年達八三一五件，五年增幅近五成，司機報警件數三年來飆升十倍，多是乘客滋事或攻擊駕駛，議員指出，「長工時、高投訴、高壓力」三大壓力疊加，公車司機缺工持續，許多年輕人根本不踏入這行業。

歷史上的今天／1977年台北扶輪發動30萬封信阻美中建交

1977年8月4日，台北市各區扶輪分社召開緊急會議，決定寄出30萬封信給全美國的扶輪社會員，希望他們向美國總統卡特提出正義的呼籲，勸阻美國與中共建交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。