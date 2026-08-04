模擬立院勉青年 鄭麗文：民主國家 有時總統不重要但不能沒國會

國民黨主席鄭麗文今上午出席「模擬立法院」活動時表示，國會是民主政治運作最重要的核心，全世界的民主國家，有時候總統不重要，但不能沒有國會。她勉勵參與活動的青年學子，把握難得的模擬國會經驗，以自己的眼睛去看、自己的頭腦去判斷，培養獨立思考與思辨能力，共同思考台灣民主未來應該走向何方。

鄭麗文先是分享自己多年擔任立法委員的經驗，表示自己曾多次在委員會主席台參與議事攻防，讓同學對立法院的議事運作有更具體的認識。

鄭麗文指出，民主政治運作最核心的就是國會，全世界的民主國家，有時候總統不重要，但不能沒有國會，因此一個正常的國會非常重要。她表示，人類歷史上從來沒有完美的制度，而民主制度在運作過程中，需要什麼樣的條件、什麼樣的機制，以及什麼樣的文化、土壤、空氣與環境，才能讓制度正常運作，都是值得大家思考的問題。

鄭麗文說，民主政治的重要精神，在於對話、辯論、妥協，並尋找最後的共識；如果每天只是爭吵，政治就難以有效運作。她鼓勵同學在參與模擬立法院的過程中，不僅體驗議事程序，也可以對照現實國會運作，思考哪些制度值得肯定、哪些地方仍有改善空間？進一步培養公共參與及民主素養。

談及青年參與公共事務，鄭麗文表示，未來10年、20年後，台灣的民主發展將掌握在年輕世代手中。她希望同學們不要急著尋找標準答案，而是在活動結束後，帶著更多值得思考的問題回去，持續探索民主制度、國會運作以及選舉制度背後的意義，培養獨立判斷能力，為台灣民主的持續深化奠定基礎。

她也勉勵所有參與活動的青年學子滿載而歸，透過這次難得的學習經驗，深化對民主政治的理解，未來以理性思辨與積極參與，共同打造更成熟、更健全的民主社會。