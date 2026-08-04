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黨政軍持股鬆綁上限1% 「廣電法」修法三讀

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會上周三讀通過《有線廣播電視法》部分條文修正案，鬆綁黨政軍持股上限1%；另政黨、政務人員、配偶及二等親違法投資，若持股超過上限1%，可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。院會4日再度三讀通過《廣播電視法》部分條文修正案，對齊相關規範。

上周三讀《有線廣播電視法》第10條（投資限制）、第58條（罰則），與今日三讀《廣播電視法》第5條之1（投資限制）、第44條之2（罰則），兩次修法核心動機相同，即解決「只罰業者，不罰投資人」的不合理現象。

《有線廣播電視法》主要規範系統經營者、有線廣播電視事業，《廣播電視法》規範民營廣播、電視事業。修法提案指出，業者無法事先審查、或阻止他人在公開市場買賣其股票，對業者開罰違反了「行政罰法」中「無故意或過失不予處罰」的原則（缺乏可歸責性）。

現行法律規定黨政軍不得投資媒體，但當媒體上市櫃後，若有黨政軍相關人士或政府基金在公開市場買入極少量股票，甚至只買一張，主管機關（NCC）卻是開罰「媒體業者」（被投資方），而非開罰「買股票的人」（投資方）。

三讀條文鬆綁「黨政軍條款」，明定政府、其捐助成立財團法人，及其受託人各別間接持有系統經營者股份，可達上限1%，政府基金或公營事業自行或委託投信投資股數，不會列入1%的限制。

三讀條文表示，因應數位匯流與資本市場運作，政府基金（如勞退基金、公務人員退撫基金等）或公營事業因「純財務獲利考量」，委託投信機構在公開市場所做的投資，只要沒有實質控制媒體的人事、財務或業務，應予排除或豁免，不視為違法。

三讀條文指出，為避免黨政軍人士利用親屬名義當人頭規避法律，將限制範圍擴大至「配偶、二親等以內之血親、直系姻親」。這些親屬的持股需合併計算（通常限制在1%以下），且規定這類股份無表決權，也不能代理他人行使表決權，以防實質介入媒體經營。

三讀條文也指，當發生違法投資時，主管機關應要求「違法投資的政府、政黨、黨務人員等」限期改正，若不改正則對「投資行為人」處以可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，而非直接重罰媒體業者。並增訂「經令其限期改正，屆期不改正者，得按次處罰」的緩衝機制。

修法 上限

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