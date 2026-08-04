【即時短評】讓公車駕駛回歸運輸專業 別讓投訴文化促缺工雪上加霜

大台北公車從清晨五點多到深夜，穿梭大街小巷，每日肩負載運超過110萬人次、城市地上移動的運輸命脈，近年卻因駕駛人力持續缺口，變成新的「危險職業」，儘管業者祭高薪誘因，卻因不合理的投訴文化、工時長等惡性循環，讓缺工問題雪上加霜。

「當公車駕駛變成高危險職業，誰來守護下一趟路？」公車缺工嚴重的背後原因，除人力短缺惡性循環下的工時更長，近年乘客攻擊司機、或司機被汽機車駕駛攻擊、辱罵的新聞時有所聞，公車駕駛面臨的不僅有來自工時長的疲勞壓力；更有來自乘客、其他用路人心理壓力。

尤其氾濫投訴是公車駕駛找不到人的主要原因之一，就曾有駕駛長因被不合理投訴，崩潰地趴在方向盤上痛哭；還有民眾動不動就在社群放上偷拍影片「公審」；更曾有公車駕駛在社群嘆，曾有乘客投訴他的理由是「長得像黑道」、「沒有笑容」。不禁令人感嘆，難怪運輸業流傳著一句話，「若真要當職業駕駛，寧願載貨，不要載人呀。」

「新進的新人才跟站長上路見習兩趟，就不來了！」尤其更令客運業者憂心的是，開公車這行業，已經幾乎快要看不到年輕人了！據統計，全台客運缺工率高達二至三成，但更嚴峻的是高齡化，以北市為例，公車駕駛長平均年齡逾五十歲，高達兩成超過六十歲，但三十歲以下卻不到百分之二。

未來五年內，可以想見駕駛人力老化爆發的退休潮，只會讓公車缺工更加嚴峻。儘管中央、地方政府近年都積極找解方，但光祭每個月高薪的誘因，成效恐很有限，背後最大原因，還是要解決「投訴文化」下的高壓環境，加上都會道路條件的不友善，如何讓駕駛的工作環境，不用承受客訴，讓公車駕駛回歸交通專業，而非服務業。