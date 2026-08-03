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軍公教團體盼待遇調整法制化 人事總處反對物價指數列單一指標

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今舉行「軍公教待遇調整法制化與人事制度」公聽會。圖／擷取自國會頻道
立法院司法及法制委員會今舉行「軍公教待遇調整法制化與人事制度」公聽會。圖／擷取自國會頻道

軍公教待遇調整法制化討論多時，立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，多位軍公教團體代表主張加入消費者物價指數（CPI）等客觀指標，以確保待遇調整制度化；同時，審議委員會必須要有基層代表反映聲音。行政院人事總處強調，政院非常重視軍公教待遇的合理調整，但不贊成以CPI作為單一調整因素。

全國教師工會總聯合會副理事長張瓊芳指出，他們重視的不是每年調整3%或4%數額，而是影響數十萬名軍公教人員及其家庭所需要的待遇，繼續在欠缺明確法律程序、基層代表參與和充分說明的情況之下來做決定。她提到，最低工資10年來調整60%，月薪部分調漲47.44%，但軍公教的加薪累積幅度僅14.74%。

公教軍警消聯合總會副總會長高誓男建議，修法可比照退休資遣撫卹法機制，主張在中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達到5%，或者至少每4年應該檢討一次，適當地加以調整。

行政院人事總處副人事長張秋元回應，政院向來非常重視軍公教待遇的合理調整，每年都會透過制度化機制，持續關注國內的財經指標；但不贊成用單一的CPI作為調整因素，「CPI、GDP、民間平均薪資水準、財政狀況，以及公教團體意見，都是我們評估的因素。」

張秋元說，就程序而言，我國的審議做法，與美日韓都是相近的。從2018起，政府至今已有四次通案調薪，調幅達14.7%，明年起更調增4%，一般行政公務人員的調幅大概可達到9.98％到5.88％之間，最基層的五職等主管職更達11.56%。若僅用CPI去調整，今去年調薪後累計的CPI是1.66%，今年預估大概也不會超過2%，所以待遇審議委員會也不會提出建議9.98%或11.56%這樣的數字出來。

此外，「公務人員考績法」修正草案日前正在立院審議中，條文中針對因「行政懲處」與「司法懲戒」是否應並行，銓敘部與司法院意見不一致。銓敘部認為，同一案件經行政懲處後，原則上不必再送司法懲戒；司法院則主張兩套制度不能互相取代，否則將影響公務員程序保障。國民黨立委翁曉玲於是在今天舉行公聽會蒐集意見。

公務革新力量聯盟理事吳蔚宸表示，以基層的立場，還是要回到基本權的保障，雖然行政懲處在實務上比較簡便，但沒有充分的程序保障，所以事件發生的時候，往往先處分、才談救濟，但基層要對抗這個既定現況是比較困難的；他認為懲處懲戒可雙軌並行，但行政懲處程序應極度限縮；不過，相關爭議仍必須由憲法法庭處理，三言兩語無法討論出結果。

全國公務人員協會政策發展委員會執行長吳美鳳則反對「公務員經檢察官提起公訴就記兩大過免職」的規定，即使日後判決無罪，公務員也已經失去職務，造成無法彌補的損害，已嚴重違反無罪推定原則。

軍公教 物價指數 行政院

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