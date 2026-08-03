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致癌油案遭質疑知情不報 經濟部：台糖是受害者也是「好寶寶」

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【重磅快評】台糖知情不「爆」撇責 經濟部還敢讚是好寶寶

聯合報／ 主筆室
台糖5月驗出「粗膠原油」苯駢芘超標，經濟部表示台糖不是法定通報義務人，甚至形容台糖是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」，圖為台糖的產品。圖。聯合報系資料照片
台糖5月驗出「粗膠原油」苯駢芘超標，經濟部表示台糖不是法定通報義務人，甚至形容台糖是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」，圖為台糖的產品。圖。聯合報系資料照片

中聯油脂苯駢芘超標風暴延燒至今，不只是毒油產製究竟是哪個環節出問題還沒有答案，甚至演變成「誰有通報義務」的法律攻防。尤其台糖早在5月11日採樣送驗，5月15日取得檢驗結果，時間點明顯早於7月初中聯油脂自主通報事件曝光；如今經濟部卻以台糖不是法定通報義務人，甚至形容台糖是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」，這種說法很難讓社會信服。

就現有已知的資訊，無論南僑及台糖都是把檢驗結果報給中聯，但中聯企圖隱匿，直到紙包不住火，才假裝自主申報。如果吹哨者南僑都要被罰，為何台糖沒責任？若不是政府罰了「吹哨者」南僑，大家會覺得國營事業台糖也該通知政府部門嗎？其實這也是反映不滿雙標的情緒。

台糖表示，當時採購的是粗油，問題批次也一直留在中聯廠區，沒有進入台糖廠區，因此依中央政府目前的說法，台糖並非食品安全衛生管理法所規範的法定通報義務人。中聯油脂則是在自主檢驗發現問題後，才依法啟動通報程序。

且光是論法，台糖未必沒有責任。台中市法制局長李善植在臉書發文指出，根據台南市食品安全管理自治條例第8條，食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，「應自發現時起48小時內主動通報本府衛生局。」

這些是法律層面的爭議，可以由主管機關與司法機關釐清。但是台糖既然在5月就取得檢驗結果，苯駢芘超標逾七倍，比南僑自主驗出為超標四倍還高，台糖難道不知問題的嚴重性嗎？即使這批粗油沒有進入台糖廠區，難道真的只要「不收貨」便可以關起門來當作什麼都沒發生？若一家國營事業知道上游原料出現重大食品安全疑慮，卻因為自己不是法定通報義務人，就不必把資訊提供給主管機關，這樣的制度設計真的符合社會期待嗎？

南僑當初也是透過自主檢驗發現問題，並將檢驗結果提供給中聯油脂。如今事件曝光後，南僑卻因相關程序問題遭到裁罰，台糖則因為法律身分及交易流程不同，經濟部卻強調台糖是「受害者」，還稱讚是「好寶寶」，難怪民眾質疑這是雙重標準。

更何況，台糖不是一般小型食品業者，而是國營事業。國營事業的責任從來不應只停留在「法律有沒有要求我」，而應該包括更高的公共責任與示範作用。尤其當檢驗結果涉及可能危害食品安全的重大問題時，第一時間想到的應該是「如何讓主管機關知道」，而不是「我是不是法定通報人」。

政府若要為台糖辯護，應該清楚說明的是：既然台糖早已取得檢驗結果，當時究竟採取了哪些風險控管措施？是否通知了其他可能採購同一供應商油品的業者？是否曾主動向主管機關反映？這些才是社會真正想知道的答案。

食藥署7月底公布第三方獨立調查結果，已指出事件涉及高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項管理缺失。換句話說，這不是某一個環節偶然失誤，而是整條食品供應鏈的風險管理出了漏洞。既然如此，主管機關更應該追問：為什麼同一個供應鏈裡，各家業者各自驗、各自處理，卻沒有形成有效的風險資訊共享機制？

台糖可以不是法定通報義務人，但不能因此就自動成為「好寶寶」；經濟部可以為台糖辯護，但不能把國營事業更高的公共責任一筆勾銷。

台糖 經濟部 南僑

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