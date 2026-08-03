油不得你再出續集「言不油衷」 萊爾校長也入鏡

「萊爾校長」製作人、國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐今宣布再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，還出現一位手拿紅酒在衛福部前舉行記者會的新角色。韋淳祐說，這一個月，記者會開很多場，質詢答很多題，新聞稿發很多份，「結果說得最誠實的，是那桶油。」

韋淳祐指出，這個月政府每一場記者會，每一次被質詢，都在替它做註解。一切都很熟悉。全片旁白只有一個角色，那桶油。但這一集多了一個人：她。她可以是家裡那位每天最早起的母親，可以是替全班孩子盛飯的家長，也可以是餐飲業裡任何一個站在鍋子前面的勞工。她沒有做錯任何事。她只是每天倒油、開火。

韋淳祐指出，苯駢芘是一級致癌物。台灣食用油的法定限量是每公斤2.0 ppb。7月，大家知道的數字是8.1 ppb，超標約四倍。

但5月15日，台糖在同一家廠採樣送驗，數字是14.7 ppb，3天後拒收。也就是說，7月才被公布的事，5月就有一張更難看的報告，躺在某個人手上。

韋淳祐說，台灣每年新增的肺腺癌女性患者，超過九成從來沒有抽過菸。她們吸的是油煙——而油煙，正是苯駢芘最好發揮的戰場。至於孩子。同一鍋油、同一個便當，大人跟小孩吃進去的毒，總量差不多。可是承受它的，一個是60公斤，一個是20公斤。苯駢芘的所有國際標準，都是以「每公斤體重」計算的。依 JECFA 第64次會議的估計，兒童以體重計算的攝入量約為成人的2至2.5倍。

韋淳祐說，不是因為他們吃得多，是因為他們比較小。歐盟就是這樣做的，油脂類的苯駢芘上限是每公斤2.0ppb，但嬰兒配方食品與特殊醫療用途食品，上限訂在1.0ppb。同一種毒，給孩子的標準砍一半。歐盟比誰都清楚，孩子撐不住大人的劑量。而根據教育部向立法院的報告，截至7月14日，全台直接使用問題油品的學校有260所；疑似使用受影響產品的，是861所學校加334所幼兒園，涉及20個縣市。

韋淳祐提到，行政院政務委員陳時中說「照太陽有風險，喝水有風險。」他還說，如果全部下架，「很快大家都沒東西吃了」。沒有人要求下架所有的油。大家要求的，是已經驗出超標的那幾批。把「下架問題油」講成「下架所有油」，這不是回答，這是換題目。

他也酸，至於類比成照太陽跟喝水。說得好像2.0 ppb這條標準，是苯駢芘自己訂的一樣。那條線是賴政府訂的。如果曬太陽和吃毒油真的是同一件事，那當初訂它做什麼？要不要乾脆宣布，以後苯駢芘吃好吃滿，反正照太陽也有風險。

韋淳祐說，衛福部長石崇良親口承認，7月4日那場決定毒油下架範圍的會議，中聯派了代表列席。那位代表，就是後來被裁定收押禁見的中聯總經理。那天他們討論過復工。那天的結論，是後來被自己推翻的「20%下架門檻」，到今天大家還是不知道，那天說了什麼、提供了哪些資料、在場的專家是誰、20%是怎麼算出來的。一批確認超標四倍的油，處理原則是「摻得夠淡就可以端上桌」。這不像食安標準，比較像食譜。

至於經濟部轄下的台糖公司，出面承認5月15日就驗出超標。但台糖說那是原料不是產品，他們不是食安法上的通報義務人。韋淳祐酸，「不是通報義務人」這句話的意思是，我知道，但我不用說。說得好像，國營企業知道了，跟通報主管機關，是兩件不相干的事。

韋淳祐說，中聯6月底才通報。中間隔了46天。而中聯自己，6月11日就接到通知說油有問題。他送驗了。6月25日，超標。他又送了一次。6月29日，8.1。6月30日傍晚，他才開口，「兩次檢驗，兩次超標，兩次沒說。」如果連「什麼時候發現」都可以校正回歸，那我們吃下去的時間，是不是也要校正回歸？

韋淳祐批評，一個月過去了。那批油做出去的加工食品，到今天沒有全面回收，「油不得你」推出後一週，卻被查水表。所以，三個問題，麻煩賴政府回答：7月4日的會議紀錄與專家名單，什麼時候公開？20% 到底是怎麼算出來的？5月15日那份 14.7 ppb 的報告，在政府體系裡走了幾天？走到誰手上？誰決定不往上送？直接使用問題油品的學校，孩子到底吃了幾餐、吃了多久？

韋淳祐說，「言不油衷」這四個字，其實不是在講那桶油。這一個月，記者會開了很多場，質詢答了很多題，新聞稿發了很多份，甚至派警察上門敲門詢問毒油科普影片要不要「自行下架」。結果說得最誠實的，是那桶油。它起碼從頭到尾講了三件事「我是什麼、我怎麼致癌、我對誰影響更大。」沒有一句是場面話。可是，她還在那個廚房裡，還在，倒油。