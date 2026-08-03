泰國朱拉隆功大學訪問團訪台 座談會討論AI時代佛法傳播

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
全球佛教青年僧眾共榮座談會由台灣佛教總會理事長會常法師主持（左二），泰國摩訶朱拉隆功大學國際事務副校長（左三）等法師共同參與。圖／台灣佛教總會提供
全球佛教青年僧眾共榮座談會由台灣佛教總會理事長會常法師主持（左二），泰國摩訶朱拉隆功大學國際事務副校長（左三）等法師共同參與。圖／台灣佛教總會提供

隨著AI人工智慧進步，佛法也要與時俱進。為了深化國際佛教交流，泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，拜訪台灣佛教總會、中華比丘尼協進會及屏東縣佛教會，並舉辦座談會討論在全球化與數位化中，佛教的傳播與發展。

摩訶朱拉隆功大學（Mahachulalongkornrajavidyalaya University）訪問團由國際事務副校長 Ven. Asst. Prof. Dr. Phra Sitthivajrabundit率領，台灣佛教界也舉行隆重歡迎儀式，隨後展開座談交流。

台灣佛教總會舉辦「青僧海會・覺照大千—全球佛教青年僧眾共榮座談會」，以青年僧才培育、國際弘法、佛教教育及跨國合作為核心議題，邀集台灣與國際佛教代表共同交流。

包括台灣佛教總會理事長會常法師、中華比丘尼協進會理事長常露法師、屏東縣佛教會理事長見引法師等和其他與會法師認為，面對全球化與數位時代快速發展，青年僧眾除應具備深厚佛法修學基礎，更應積極培養現代弘法能力，拓展國際視野。

另外也要善用AI人工智慧、數位科技、網路媒體等工具，結合環境永續、教育、人文關懷及世界和平等國際議題，使佛法能深入社會各個層面，推動佛教在世界各地永續發展，利益更多眾生。座談結束後，雙方也互贈紀念品並合影留念。

泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。圖／台灣佛教總會提供
泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。圖／台灣佛教總會提供

泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。圖／台灣佛教總會提供
泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。圖／台灣佛教總會提供

泰國 大學 屏東縣

延伸閱讀

馬來西亞國立大學校長訪台 交流ESG等高教議題

【佛教與文學的交會】白先勇／世界之光：紀念佛光山成立六十周年以及星雲法師百歲冥壽

靜宜大學新任校長就職 楊昭順接任打造AI、跨域與永續新世代大學

國立大專3校交接 鄭英耀勉大學發展特色不須複製

相關新聞

泰國朱拉隆功大學訪問團訪台 座談會討論AI時代佛法傳播

隨著AI人工智慧進步，佛法也要與時俱進。為了深化國際佛教交流，泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，拜訪台灣佛教總會、中華比丘尼協進會及屏東縣佛教會，並舉辦座談會討論在全球化與數位化中，佛教的傳播與發展。

歷史上的今天／1962年救國團僑生育樂營 草地跳土風舞

1962年8月3日，救國團金山海外僑生育樂營下午2時舉行結訓典禮，典禮由營主任委員李樸生主持。台北各報社記者團、中央訪問組代表、華僑代表、中影製片廠人員，連袂訪問該營，該營學員生龍活虎般的游泳鏡頭與優美的土風舞姿，都被攝入中製電影鏡頭。

104點名「AI、英語、永續」黃金三力！全民英檢、培力英檢助攻求職履歷

每年求職季，數十萬份履歷同時湧入企業人資信箱。當無數競爭者的學歷相近、經歷相仿時，憑什麼是你脫穎而出？104人力銀行人才永續長鍾文雄，長年站在企業與求職者之間的第一線，見證無數人才被看見或錯過的關鍵時刻。近來，他觀察到一個值得關注的趨勢：隨著職場國際化與AI浪潮並進，企業篩選履歷時，對英語能力「聽說讀寫」與「有憑有據」的要求正日益攀升。 求職戰開打，企業點名這「三」大黃金職能 翻開104人力銀行後台的職缺數據，鍾文雄發現近兩年企業對人才職能的需求發生結構性轉變。 首先，AI能力從「加分項」躍升為「標配」。他指出，自去年下半年起，104平台上要求AI能力的職缺增幅近兩成，不少企業以AI秘書、AI室內設計師等新職銜重新包裝傳統職位以吸引求職者。 其次，全球布局帶動外語人才需求升溫。鍾文雄坦言，受地緣政治影響，台商採購與生產重心從中港澳轉向越南、日本、泰國、美國、德國等地，半導體與AI相關產業的海外職缺動輒數以千計，外派人才市場空前熱絡；第三則是ESG綠領人才的崛起。隨著台灣2050淨零政策推進，企業已將綠能與永續相關的證照列為重要的求才條件。 綜合三大趨勢，鍾文雄一語道出當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。