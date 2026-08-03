泰國朱拉隆功大學訪問團訪台 座談會討論AI時代佛法傳播

每年求職季，數十萬份履歷同時湧入企業人資信箱。當無數競爭者的學歷相近、經歷相仿時，憑什麼是你脫穎而出？104人力銀行人才永續長鍾文雄，長年站在企業與求職者之間的第一線，見證無數人才被看見或錯過的關鍵時刻。近來，他觀察到一個值得關注的趨勢：隨著職場國際化與AI浪潮並進，企業篩選履歷時，對英語能力「聽說讀寫」與「有憑有據」的要求正日益攀升。 求職戰開打，企業點名這「三」大黃金職能 翻開104人力銀行後台的職缺數據，鍾文雄發現近兩年企業對人才職能的需求發生結構性轉變。 首先，AI能力從「加分項」躍升為「標配」。他指出，自去年下半年起，104平台上要求AI能力的職缺增幅近兩成，不少企業以AI秘書、AI室內設計師等新職銜重新包裝傳統職位以吸引求職者。 其次，全球布局帶動外語人才需求升溫。鍾文雄坦言，受地緣政治影響，台商採購與生產重心從中港澳轉向越南、日本、泰國、美國、德國等地，半導體與AI相關產業的海外職缺動輒數以千計，外派人才市場空前熱絡；第三則是ESG綠領人才的崛起。隨著台灣2050淨零政策推進，企業已將綠能與永續相關的證照列為重要的求才條件。 綜合三大趨勢，鍾文雄一語道出當

2026-08-03 00:00