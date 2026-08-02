快訊

經濟迎來強勁擴張周期！台灣第2季經濟成長率「領先全球」 為大陸的3倍

日職／林安可又有2安、1打點 對歐力士3連戰貢獻5安

等待10年了！子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

聽新聞
0:00 / 0:00

年金差額入帳...翁曉玲籲銓敘部別當強盜 速退兩年溢扣退休金

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院115年度中央政府總預算案尚未完成審議，國民黨立委翁曉玲再針對考試院和銓敘部提出合計1500萬元的凍結預算案。聯合報系資料照
立法院115年度中央政府總預算案尚未完成審議，國民黨立委翁曉玲再針對考試院和銓敘部提出合計1500萬元的凍結預算案。聯合報系資料照

立法院去年底三讀通過「停砍年金」法案，約18萬名受影響退休公教人員的退休金差額，8月1日已入帳。國民黨立委翁曉玲表示，銓敘部為德不卒，仍扣著113年、114年計二年的溢扣退休金差額不還；她已針對考試院和銓敘部提出合計1500萬元的凍結預算案，希望考試院、銓敘部能從善如流，盡速改正。

翁曉玲指出，這兩天退休公教人員紛紛來信，看到8月1日進帳的退休金數額，確定已經恢復到112年退休金的水準，同時也有領到去年1月至7月被政府多扣的退休金差額。枯等7個月後終於落實執行，廣大公教人員的尊嚴和退休權益自此可不再被繼續踐踏和剝削。

只是，翁曉玲說，考試院、銓敘部為德不卒，故意搞小動作，仍扣著113年、114年計二年的溢扣退休金差額不還。這筆錢少說有3至4萬元，多則6至7萬元，而且明明是18萬退休公教人員自己多繳的退休金，銓敘部憑什麼不退還給大家？硬是將這筆約四、五十億元的錢充公，這有道理嗎？這種行徑不就是像強盜？

翁曉玲表示，銓敘部推說，不是他們不退還溢扣退休金差額，而是因為藍白修法沒修好，沒講清楚該法條從何時開始生效。但這些都是推諉之詞，她請銓敘部提出所謂「正確」的修法文字，他們至今不敢提供。回想當初修法過程，考試院、銓敘部一味反對、反對、再反對，完全否定退休金停砍法案，卻從來沒提出任何的修法對案。

翁曉玲說，最後出爐的條文，她事前曾諮詢過多位行政法專家學者、前考試院銓敘部官員以及立法院法制局，大家都覺得修法條文文字很清楚，也就是退休金所得替代率停在112年的標準，並且退休金停扣這件事就是回溯自113年生效。這麼理所當然的法律解釋，竟被銓敘部單方推翻掉，銓敘部可是神氣得不得了，法律何時生效、何時執行，均是由它說的算，就算亡羊補牢，立院再提修法制定回溯施行日期，考試院、銓敘部會認帳嗎？行政院會接受嗎？

翁曉玲說，面對傲慢的考試院和銓敘部，她已提出二項凍結考試院和銓敘部的預算提案，分別是凍結考試院業務費500萬，和凍結銓敘部業務費約1000萬元，要求俟考試院和銓敘部正式公告補發113年、114年兩年度退休金差額相關作業，且於完成發文後向立院司委會提交報告，經同意後使得動支。

她希望考試院、銓敘部能從善如流，盡速改正；立院很快於10月就會開始審查116年的預算案了，在此期間，她會聽其言、觀其行，若考試院銓敘部執意和公教人員對幹，她不會姑息養奸，第一次是警告、第二次是處罰，之後就是連續加重處罰。

翁也說，刪凍預算是目前立法院制衡不肖行政機關的唯一、不得已、最有效果的手段；期盼考試院、銓敘部不會步行政院、陸委會的後塵，台灣大多數的民眾是不會同情違法亂政、尸位素餐的機關和官員們的。

銓敘部 翁曉玲 退休金 考試院 退休 年金

延伸閱讀

停砍年金補發差額 政院：公教同步

公教退休金補差額傳跳票？政院：尊重考院、中央地方發放機關權責

勞退新制20年沒調 9教師工會籲改革：年資資產可攜、公私校退撫一體化

遺贈稅「大老婆條款」回溯適用…生前二年獲贈財產 應依占比負擔遺產稅

相關新聞

年金差額入帳...翁曉玲籲銓敘部別當強盜 速退兩年溢扣退休金

立法院去年底三讀通過「停砍年金」法案，約18萬名受影響退休公教人員的退休金差額，8月1日已入帳。國民黨立委翁曉玲表示，銓敘部為德不卒，仍扣著113年、114年計二年的溢扣退休金差額不還；她已針對考試院和銓敘部提出合計1500萬元的凍結預算案，希望考試院、銓敘部能從善如流，盡速改正。

歷史上的今天／1964年海上戰鬥營學員結訓 軍艦上跳舞

1964年8月2日，海上戰鬥營第一期的學員，完成海上遨遊的行程駛抵基隆，當日上午8時結訓。海上戰鬥營的男女學員在222號軍艦上舉行海上戰鬥技能表演。他們在艦上演習了救火、救生、操砲、小艇施放、旗語通訊等科目。這群身著海軍制服的男女青年，個個精神飽滿，動作熟練。男女青年學生們更在軍艦上表演舞蹈，最後在軍艦的甲板上用餐。

聯合報一周大事7/26~8/1

國內 28日：立法院會三讀修正通過民法第一二二三條，刪除兄弟姊妹特留分規定。 28日：立法院會三讀通過道交條例部分條文修正，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照；毒駕致人重傷或死亡者，則終身不得考照。 31日：台股大漲三一八六點，創下史上最大漲點，加權股價指數終場以四萬三一一九點作收，漲幅七點九八%。 國外 28日：日本熊本發生規模七點一強震，造成多人死傷， 熊本城部分牆坍塌，大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸建物坍塌。 29日：亞洲股市再現「大逃殺」，南韓KOSPI指數盤中再度觸發熔斷，終場重挫百分之六。 31日：美國財政部出手干預日圓匯率，這是近卅年美、日政府首次聯手進場支持日圓匯率，日圓升勢可能持續。

陽明山住6-6環評遭撤 開發商提告

ＩＣＲＴ電台附近的「住六之六」潛在利益預估千億，是陽明山六個「保變住」最早開發案，卅年來仍因環評卡關，六屆市長任內都做不了決定，目前還在最高行政法院審理中。

新聞眼／放棄盲目擴張 擁抱氣候韌性城市

傳統常把高樓大廈與天際線當作城市進步的象徵，甚至將發展觸角延伸至山坡地，然而，當全球氣候變遷加劇、極端天氣成為常態，這套思維已不再適用。氣候韌性與防災導向才是未來城市的真正解答。北市府近年推動都市計畫通盤檢討，將過去十九處「保變住」翻轉為「住變保」，不僅是城市發展策略的轉折，也展現了友善自然、順應氣候的智慧。

陽明山開發看法兩極 地主籲信賴保護

陽明山在內的十九處「保變住」地區全數回復為保護區，在極端天氣下，許多居民樂見住宅區變更回保護區，避免大規模山坡地開發，但也有地主直言，等開發已等到快八十歲，人生還有多少年？應依信賴保護原則，保留坡地開發的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。