年金差額入帳...翁曉玲籲銓敘部別當強盜 速退兩年溢扣退休金

立法院去年底三讀通過「停砍年金」法案，約18萬名受影響退休公教人員的退休金差額，8月1日已入帳。國民黨立委翁曉玲表示，銓敘部為德不卒，仍扣著113年、114年計二年的溢扣退休金差額不還；她已針對考試院和銓敘部提出合計1500萬元的凍結預算案，希望考試院、銓敘部能從善如流，盡速改正。

翁曉玲指出，這兩天退休公教人員紛紛來信，看到8月1日進帳的退休金數額，確定已經恢復到112年退休金的水準，同時也有領到去年1月至7月被政府多扣的退休金差額。枯等7個月後終於落實執行，廣大公教人員的尊嚴和退休權益自此可不再被繼續踐踏和剝削。

只是，翁曉玲說，考試院、銓敘部為德不卒，故意搞小動作，仍扣著113年、114年計二年的溢扣退休金差額不還。這筆錢少說有3至4萬元，多則6至7萬元，而且明明是18萬退休公教人員自己多繳的退休金，銓敘部憑什麼不退還給大家？硬是將這筆約四、五十億元的錢充公，這有道理嗎？這種行徑不就是像強盜？

翁曉玲表示，銓敘部推說，不是他們不退還溢扣退休金差額，而是因為藍白修法沒修好，沒講清楚該法條從何時開始生效。但這些都是推諉之詞，她請銓敘部提出所謂「正確」的修法文字，他們至今不敢提供。回想當初修法過程，考試院、銓敘部一味反對、反對、再反對，完全否定退休金停砍法案，卻從來沒提出任何的修法對案。

翁曉玲說，最後出爐的條文，她事前曾諮詢過多位行政法專家學者、前考試院銓敘部官員以及立法院法制局，大家都覺得修法條文文字很清楚，也就是退休金所得替代率停在112年的標準，並且退休金停扣這件事就是回溯自113年生效。這麼理所當然的法律解釋，竟被銓敘部單方推翻掉，銓敘部可是神氣得不得了，法律何時生效、何時執行，均是由它說的算，就算亡羊補牢，立院再提修法制定回溯施行日期，考試院、銓敘部會認帳嗎？行政院會接受嗎？

翁曉玲說，面對傲慢的考試院和銓敘部，她已提出二項凍結考試院和銓敘部的預算提案，分別是凍結考試院業務費500萬，和凍結銓敘部業務費約1000萬元，要求俟考試院和銓敘部正式公告補發113年、114年兩年度退休金差額相關作業，且於完成發文後向立院司委會提交報告，經同意後使得動支。

她希望考試院、銓敘部能從善如流，盡速改正；立院很快於10月就會開始審查116年的預算案了，在此期間，她會聽其言、觀其行，若考試院銓敘部執意和公教人員對幹，她不會姑息養奸，第一次是警告、第二次是處罰，之後就是連續加重處罰。

翁也說，刪凍預算是目前立法院制衡不肖行政機關的唯一、不得已、最有效果的手段；期盼考試院、銓敘部不會步行政院、陸委會的後塵，台灣大多數的民眾是不會同情違法亂政、尸位素餐的機關和官員們的。