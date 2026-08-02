全國技能競賽閉幕 賴總統盼選手成百工百業支柱

第56屆全國技能競賽今天閉幕。總統賴清德期許選手成為百工百業之支柱，推動台灣在世界繼續向前。勞動部表示，將協助青年獲得更好待遇，並盼企業從培育前端即參與合作。

勞動部勞動力發展署今天舉辦第56屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮。本屆全國技能競賽辦理青年組55個職類、青少年組13個職類，共有1070名選手參賽。

賴總統致詞時首先恭喜所有得獎選手，並細數從西餐的擺盤到花藝配色，從焊接的火花到CNC的切割，從服裝的剪裁到管線的設計，背後都是幾千次的練習、上萬次的淬鍊。

賴總統指出，現在全球產業鏈正在重組，人工智慧帶動科技革命，世界各國都在栽培專業人才，全力提升國家競爭力，因為人才是推動產業創新、國家升級的關鍵引擎。

賴總統說，每項專業都是台灣前進的動力，各位選手都是國家重要的人才，未來也會成為台灣百工百業的支柱，推動台灣在世界繼續向前；並向選手喊話「我對你們有絕對的信心，你們的表現一定可以更好」。

賴總統提到，今天比賽告一段落，但各選手的專業之路才剛要開始。期待能用技能成就夢想，用專業壯大台灣，讓世界看見台灣不只科技領先，百工百業同樣世界一流。

勞動部長洪申翰表示，每一名完成比賽的選手都值得熱烈的掌聲，真正的專業不只是在比賽中完成指定的作品，更是未來每一個工作的現場，都願意對品質負責、對安全有所堅持，遇到問題的時候願意多想一步、再多試一次，這才是職人精神。

洪申翰指出，台灣的企業常常說缺工，缺技術人才，也就證明技能專業非常有價值；薪資待遇，工作環境等，能否繼續學習成長，都需要被正視看待。勞動部會協助青年進入到職場時，獲得更好的待遇跟勞動條件，讓技能真正的被看見、被尊重，也能讓有意願、有能力的青年繼續的在產業中發光發熱。

洪申翰也向企業喊話，指企業是最了解產業現場的需要的，也掌握最新的設備、技術跟工作方法，所以也期待企業不只是在競賽結束後來找人才，更能夠從培育的前端就能夠一起參與，包括提供設備、提供材料、參與命題、開放參訪、培訓、提供就業機會等等，讓企業在學習的階段就能與選手相互接觸、產生化學反應。

勞動部統計，本屆共頒發226面獎牌。青年組共184面，其中金牌62面、銀牌62面、銅牌60面；青少年組共42面，其中金牌14面、銀牌14面、銅牌14面。