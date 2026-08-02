聯合報一周大事7/26~8/1

1964年8月2日，海上戰鬥營第一期的學員，完成海上遨遊的行程駛抵基隆，當日上午8時結訓。海上戰鬥營的男女學員在222號軍艦上舉行海上戰鬥技能表演。他們在艦上演習了救火、救生、操砲、小艇施放、旗語通訊等科目。這群身著海軍制服的男女青年，個個精神飽滿，動作熟練。男女青年學生們更在軍艦上表演舞蹈，最後在軍艦的甲板上用餐。

2026-08-02 00:01