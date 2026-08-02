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聯合報一周大事7/26~8/1
國內
28日：立法院會三讀修正通過民法第一二二三條，刪除兄弟姊妹特留分規定。
28日：立法院會三讀通過道交條例部分條文修正，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照；毒駕致人重傷或死亡者，則終身不得考照。
31日：台股大漲三一八六點，創下史上最大漲點，加權股價指數終場以四萬三一一九點作收，漲幅七點九八%。
國外
28日：日本熊本發生規模七點一強震，造成多人死傷， 熊本城部分牆坍塌，大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸建物坍塌。
29日：亞洲股市再現「大逃殺」，南韓KOSPI指數盤中再度觸發熔斷，終場重挫百分之六。
31日：美國財政部出手干預日圓匯率，這是近卅年美、日政府首次聯手進場支持日圓匯率，日圓升勢可能持續。
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