陽明山住6-6環評遭撤 開發商提告

ＩＣＲＴ電台附近的「住六之六」潛在利益預估千億，是陽明山六個「保變住」最早開發案，卅年來仍因環評卡關，六屆市長任內都做不了決定，目前還在最高行政法院審理中。

住六之六緊臨陽明山國家公園，面積近五十四公頃，是保變住案件中最大一塊，位在海拔五百多公尺的陽明山永公路、菁山路一帶，相當兩座大安森林公園，屬稀有的「寶地」。早年北市府聯合地主市地重畫，業界評估至少可以蓋出三、四千戶別墅豪宅，潛在開發利益驚人，加上有知名財團插旗而具指標性。

當初開發單位北市重畫會在環評結論承諾開發土方量為廿五萬立方米，實際開挖卻倍增到五十八萬立方米；原本北市要自建汙水處理廠，後來改接管到區外的公共汙水下水道，環保團體斥「公然違法」，北市環保局也要求辦理環境差異分析。

環差案屢屢卡關，且涉龐大利益，六任市長都做不了決定。二○二○年十月柯文哲任內環評委員會決議，要求開發單位就申請變更的土方量和汙水處理部分重辦環評，形同宣告全案歸零重來，想再闖關難上加難，外界認為這項決定是北市府避免陽明山過度開發的重大表態。

開發商不服，先提訴願被駁回；二○二二年再提行政訴訟，北高行二○二三年判市府勝訴，開發商二○二四年一月上訴，最高行政法院審理中。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅長期關注保變住議題，她說，住六之六環評爭議多年，當地地勢高，鄰近地區曾發生過多次山坡地災害，應一併回復為保護區。