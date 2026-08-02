重畫爭議 住6-5居民喊「救救陽明山」

陽明山住六之六開發案因環評卡關，下方的住六之五案持續推進，過半所有權人同意重畫開發，卻因未於期限內成立重畫會被北市府解散。反對開發的居民喊話市長蔣萬安「救救陽明山」，以免權益遭財團兼併或稀釋。市府表示，三月受理住六之五籌備會成立申請案，正審查中。

住六之五居民支持變回保護區，除憂心大規模整地開發恐引發土石流災難，導致林肯大郡事件再現；過程中也發現有財團以大吃小，收購開發價值極低的高坡度土地、墓地等，稀釋居民的所有權，因而喊話蔣市府啟動都市計畫通盤檢討。

自辦市地重畫，進入實質開發前分三階段，第一要成立籌備會，參與的所有權人及土地面積須超過百分之卅以上；第二成立重畫會和第三申請實施市地重畫的計畫草案，都須過半同意才能核准。另外，還須通過環評審查、細部計畫變更等程序。

北市府二○二三年一月核准成立住六之五重畫籌備會，但所有權人未能在法定期限內成立重畫會，籌備會於二○二四年被解散。北市地政局土地開發總隊表示，今年三月再度受理住六之五籌備會成立申請案，目前審查中、尚未同意，未來將配合保變住通檢結果辦理。

住六之五住戶說，自辦重畫是合法以大吃小的多數暴力，坡度超過百分之卅以上的坡地僅能作道路和綠地，卻有財團大批買下，利用重畫爭取分地，擺明要「洗」掉原住戶的土地權益，並非真心合建。之後依重畫結果，一百坪土地只分回四十坪，建蔽率百分之卅，最後只能蓋十二坪，住戶權益大幅縮水。