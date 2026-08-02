新聞眼／放棄盲目擴張 擁抱氣候韌性城市

傳統常把高樓大廈與天際線當作城市進步的象徵，甚至將發展觸角延伸至山坡地，然而，當全球氣候變遷加劇、極端天氣成為常態，這套思維已不再適用。氣候韌性與防災導向才是未來城市的真正解答。北市府近年推動都市計畫通盤檢討，將過去十九處「保變住」翻轉為「住變保」，不僅是城市發展策略的轉折，也展現了友善自然、順應氣候的智慧。

面對日益嚴峻的熱島效應與短時強降雨，北市府在下游基礎建設下不少功夫，例如，未來要將雨水下水道容受標準提升、規畫敦北地下大排，以及針對易淹水點加寬擴大側溝。

這些舉措雖然必要，卻仍屬於末端治標手段，今年六月豪雨導致邊坡落石砸破圓山保齡球館的驚險警訊猶在眼前，須更深刻體認到，從源頭進行總量管制與空間重塑才是長遠之計。

因此，北市府選擇為過度開發踩煞車，將部分住宅區翻轉回保護區，不僅是「還地於自然」，更兼顧了少子化與住宅需求下降的客觀事實，更進一步從根本杜絕了不正義的土地炒作。這項決策確保敏感山坡地免受擾動，讓城市在面對強降雨與高溫時，具備足夠的容受與緩衝能力。

放棄盲目擴張、轉向氣候韌性的治理方向絕對是正確解方。當前政策開端值得肯定，然而要避免政策半途而廢，未來的關鍵在於如何完善配套，兼顧在地關係人的權益。只有在永續發展與社會溝通間取得平衡，才能讓北市成為具備高度韌性的永續城市。