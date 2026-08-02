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陽明山開發看法兩極 地主籲信賴保護

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

陽明山在內的十九處「保變住」地區全數回復為保護區，在極端天氣下，許多居民樂見住宅區變更回保護區，避免大規模山坡地開發，但也有地主直言，等開發已等到快八十歲，人生還有多少年？應依信賴保護原則，保留坡地開發的可能性。

北市這次通盤檢討也辦公聽會，反對變更的地主憂心，變更後地價下跌，誰要賠償中間價值差額？也有地主表示，人民信賴政府取得土地，政府突然變更，地主難以因應。也有居民說，房子都快不夠住，如果改回保護區，市府要放寬開發條件，地方有開發才會進步、繁榮。

不過，也有居民說，在北市人口負成長、極端天氣影響下，應避免大規模山坡地開發；也有人從現實考量認為，陽明山保變住住一至住五地區，農民連砍一棵樹都要被市府取締，乾脆變回保護區。

這次通檢唯一維持現狀的「住廿七」區域，今年六月廿八日豪大雨，區域內的圓山保齡球館被鄰近山坡的巨石砸入館內，所幸當時已歇業，但外界也關注為何未回復為保護區。

都發局指出，住廿七現況已有七成土地上的建物密集，既有道路出入便利，也設有水土保持設施，依保變住開發要點可個別申請建築，不用整體開發，因此不回復，而是擬定細部計畫為「第一種住宅區（特）」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，巨石砸穿圓山保齡球館，住廿七水土保持恐仍不足。她認為當地位在市中心，開發多年且地勢低，未必要回復保護區，但顯然不適合大規模或高樓式開發，市府可研議未開發的百分之卅土地是否回復保護區，降低環境衝擊。

陽明山 保護區 土地

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