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北市19「保變住」政策翻轉 將回復保護區

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市府將陽明山在內的十九處「保變住」地區，全數回復為保護區。記者邱德祥／攝影
北市府將陽明山在內的十九處「保變住」地區，全數回復為保護區。記者邱德祥／攝影

北市府近五十年前因應人口成長需求，將全市廿五處保護區變更為住宅區，近年通盤檢討，考量「人口負成長」、「氣候變遷風險」及「山坡地保育」等因素，陽明山在內的十九處「保變住」地區將全數回復為保護區，公展上月廿七日結束，後續將由都委會審議。對此變革，環團肯定北市府正視氣候變遷下的山坡地開發風險，扭轉近半世紀前的錯誤政策。

北市早年快速發展，人口增加擴張住宅需求，一九七九年變更廿五處保護區作為住宅區儲備用地，地主整合透過自辦市地重畫就可開發，但多數整合有困難。

市府二○○五年曾檢討回復為保護區，但因地主權益問題繁瑣、無共識不了了之，歷經多任市長，廿處住宅區都未完成開發。市長蔣萬安上任後，又有地主、環團主張「住變保」，加上氣候變遷、短時強降雨態勢明顯，又被納入都計通盤檢討，今年四月起公展。

廿五處「保變住」多集中在士林、北投的陽明山區，總面積四六五點五公頃，除住十一、住十六、住十七已開發完成，住六之六還在訴訟停止開發，住十三已擬定為「第一種住宅區」得單獨建築，其他廿處全納通盤檢討。

都發局都市規畫科長顏邦睿表示，保變住除地主整合困難，山坡地保育、環評等法令日趨嚴格，都影響自辦重畫的可行性，例如住二、住五、住廿五等多處經環評決議不應開發，加上多件地主陳情保變住的建築使用規定比保護區還嚴格，希望回復為保護區，檢討後，有十九處保變住地區回復為保護區。

環團和多名主張「住變保」的地主肯定蔣市府順應氣候韌性的趨勢通盤檢討，加上陽明山已升格國家公園、少子化造成人口遞減，「保變住」政策已過時。

草山生態文史聯盟理事長文海珍說，未來還有北市都委會審議的重大關卡，「過了才是真的定案」，但她憂喜參半，擔心廿年前審議結果再現，市府當時疑受外界壓力，不予變更。強降雨、土石崩塌等氣候災害日益頻繁，山坡地有必要保育，如果順利變回保護區，將是歷史性的好典範。

全市通檢四月廿七日公告公開展覽九十日，到上月廿七日截止。公展期間民眾多肯定，也有居民認為市民應維持住宅區或協助辦理公辦市地重畫；都發局指出，後續將由北市都委會參酌人陳意見及市府回應排審。

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