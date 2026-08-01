太極門60週年慶 徐國勇代表賴總統贈花瓶祝永續發展

太極門氣功養生學會今天舉行60週年慶開幕典禮，民進黨秘書長徐國勇代表總統賴清德致贈紀念花瓶予掌門人洪道子。徐國勇說，太極門的成功代表台灣的成功，並見證台灣的發展，期盼太極門永續在台發展，到世界各地為世界和平努力。

太極門氣功養生學會今天在台北國際會議中心舉行「一心世界 和平永續」文化饗宴暨特展，上午舉行60周年慶開幕典禮；賴索托前總理莫西西里（PakalithaBethuel Mosisili）、厄瓜多前總統塞拉諾（RosalíaArteaga Serrano）、馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）、徐國勇及立委鄭正鈐等人出席典禮。

洪道子致詞時表示，感謝各國貴賓蒞臨開幕典禮，與太極門共同分享一甲子的足跡與榮耀，太極門從草創到茁壯、從台灣走向世界，太極門師徒始終秉持良心善行點亮希望之光，照亮溫暖更多人心，為人類的和平與幸福而努力。

徐國勇致詞時說，太極門從1966年創立到2026年，一甲子的成功代表台灣的成功，因為太極門的發展，見證台灣經濟、民主、自由、人權的繁榮發展，他代表賴總統到場祝福；太極門過去經歷波折，60年來一步一步往上走，祝福未來會有不斷的60年，讓太極門永續發展。

徐國勇指出，今天活動主題是「一心世界，和平永續」，A World of One Heart，這就是太極門宗旨，「太極就是我們的心」，太極生兩儀、兩儀生四象，四象生八卦，八卦不斷的循環，代表太極門將永續在台灣發展，到全世界為世界和平努力。