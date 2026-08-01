西拉雅族成第17原住民族 賴總統：歷史正義里程碑

總統賴清德今天表示，行政院日前正式核定西拉雅族為台灣第17個原住民族，這是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成民族核定的平埔原住民族群，也是原住民族歷史正義與轉型正義的重要里程碑。

賴總統今天透過臉書發文指出，8月1日是台灣的原住民族日。就在兩天前，行政院正式核定西拉雅族為台灣第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成民族核定的平埔原住民族群。

賴總統說，西拉雅族正名，是他長年關心並推動的工作。擔任台南市長時，他曾陪同族人赴原民會遞交平地原住民身分認定申請，市府也持續協助族人進行行政訴訟，並訂定「台南市西拉雅族振興發展辦法」。擔任副總統期間，他也促請原民會審慎、積極推動後續法制作業，保障平埔族群的原住民族身分認同權。

總統表示，從地方倡議、行政訴訟、憲法判決、專法制定，到完成民族核定，族人30多年的正名訴求，終於獲得國家制度的回應，也讓他與族人共同推動的目標得以實現。這是西拉雅族人的歷史時刻，也是原住民族歷史正義與轉型正義的重要里程碑。

賴總統說，他要感謝所有為正名奔走的族人、耆老、文化工作者與專家學者，也感謝歷任中央與地方政府、立法院及社會各界的努力。政府會持續完善身分登記制度及各項權益保障，並依法推動其他平埔原住民族群的核定工作。

他表示，原住民族是台灣最早的主人，也與不同時期來到這片土地的族群，共同形塑了今日的台灣。政府會繼續努力，打造更多元、平等的族群發展空間，讓每個族群都能帶著自己的名字、延續自己的文化，有尊嚴地走向更美好的未來。