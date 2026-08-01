房產防詐升級 內政部今起新增健保卡申辦、跨區地政事務所受理

為打擊不動產詐騙，內政部表示，自今天起「地籍異動即時通」新增兩項便民措施，線上申辦部分，除原有自然人憑證、工商憑證，現在也可用健保卡申請；臨櫃申辦部分，則全面升級為全台各地政事務所皆可跨所受理。

內政部表示，地籍異動即時通是一項主動式通知服務。民眾名下不動產若辦理買賣、贈與、抵押權設定、預告登記等特定登記案件，系統會在案件收件及登記完成時，以簡訊或電子郵件即時通知所有權人及指定通知對象，協助第一時間掌握異動資訊，發揮預警及防詐功能。

目前共有3種申請方式：臨櫃申請、網路申請、併土地登記案件申請。

內政部說明，過去民眾若要透過網路申請，只能使用自然人憑證或工商憑證，部分民眾可能因沒有憑證，仍須臨櫃辦理。自今天起內政部將使用普及的「健保卡」納入線上申辦管道。只需準備已完成網路服務註冊的健保卡與讀卡機，登入地政司「數位櫃台」網站（https://dcland.moi.gov.tw），不受時間與地點限制。

內政部也同步推動「一處收件，全國服務」。民眾到全國任一地政事務所臨櫃申請，只要填寫一份申請書並載明不動產轄區，受理的地政事務即可直接完成服務設定，真正實現就近申辦、跨區服務，簡化民眾申辦流程。

內政部指出，地籍異動即時通服務完全免費，通知對象除本人，還可以再設定一組信任的親友。一旦收到異常通知，可立即向地政事務所及警政單位反映，即時攔阻詐騙，有效保護財產權益。