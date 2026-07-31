「屋頂光電」新制改採分階段實施 國土署：住宅類及店鋪列第二波

當代傳奇劇場將獲邀赴義大利演出，但藝術總監林秀偉批評文化部只肯提供3張經濟艙的機票費用。文化部長李遠今天解釋，當代傳奇每年獲得的補助有5、600萬元，是補助的前段班，相關的說法是斷章取義。他也強調，文化團體申請補助有限，呼籲立法院不要再刪經費了。

2026-07-31 13:19