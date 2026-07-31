監委卸任…監察院陷空窗 政治獻金裁罰停擺、彈劾懲戒無法上訴

第6屆監委今天卸任，明天起將面臨沒有監委的空窗期。熟悉監察院運作人士表示，彈劾、糾正、政治獻金裁罰等案件將全面停擺，且已通過彈劾移送懲戒法院審理的案件，一審判決出爐將無法上訴，不過，民眾陳情案照常受理。

第6屆監委任期今天屆滿，總統賴清德已提名第7屆監委人選，立法院8月6日將舉行監察院人事同意權案公聽會，8月11日至24日間開會審查，預計9月29日新會期開議當天行使同意權案記名投票表決；明天起，監察院將陷入空窗。

熟悉監院運作人士表示，2005年前總統陳水扁任內，曾有3年半沒有監委，當時監察院只能維持最低度運作，例如監察業務處持續收受民眾陳情，但監察職權如彈劾、糾正及糾舉全面停擺，無法實質處理案件。

該人士說，在空窗期，監察調查處對於重大案件會持續收集資料，例如當時江國慶冤案就是在空窗期時，先做好準備，等新任監委上任立刻接續調查，最終讓江國慶無罪平反。

該人士表示，公職人員財產申報處能處理一般財產申報與政治獻金業務，但相關裁罰事項，仍要回歸由監委組成的監察院廉政委員會審查，因此沒有監委就無法審查、無法裁罰。

熟悉監院運作人士也說，監察院通過彈劾並移送懲戒法院審理的案件，遇一審判決出爐，須由當初的調查監委、或新任監委決定是否在20天內上訴，「懲戒法院不會等你」，後續救濟途徑是否能成功也充滿不確定性。

國家人權委員會委員由監委兼任，明天起運作也恐停擺。熟悉人權會運作人士表示，人權會經委員共識決才會對外發表意見書等，沒有委員後，無法以人權會角色發聲，像先前人權會就曾針對死刑執行、放寬外籍幫傭申請等議題說明立場；此外，也無法啟動系統性調查或研究案，國際對台灣人權會的獨立性與未來存續都很擔憂。