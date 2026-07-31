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第6屆監委任期屆滿 李鴻鈞哽咽：問心無愧就好
第6屆監察委員任期今天屆滿，監察院代理院長李鴻鈞離開前，看到歡送陣仗忍不住哽咽感謝監院的溫暖送別；被問到第6屆監委是否承受較多質疑，他表示，「問心無愧就好」。
第6屆監察委員任期今年7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於8月1日就職；總統賴清德6月間已提名監委人選，立法院預計9月29日新會期開議時，進行同意權案記名投票表決。
今天是第6屆監委最後一個工作日，李鴻鈞與多位監委傍晚一同離開監察院時，監院員工合唱團手拿愛心手舉牌，高唱「感恩的心」，也有不少人獻花、鼓掌送別，監委們相互擁抱道別，讓李鴻鈞紅了眼眶。
李鴻鈞停下腳步表示，很高興跟大家共事，也非常高興最後一天擁有溫暖的送別，今天眼眶泛紅、真的非常感動。
對於第6屆監委屢遭在野黨質疑，是否覺得委屈，李鴻鈞說，「問心無愧就好」，接下來的規劃是先休息。
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