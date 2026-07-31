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迎空窗期？3委員今任期屆滿 NCC面臨成立20年來首度無委員在任

中央社／ 台北31日電
國家通訊傳播委員會（NCC）委員現有4名空缺，現任3位委員任期今天屆滿。行政院日前再提新名單，尚待立法院審查，NCC自8月1日起恐進入無委員在任的空窗期。聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會（NCC）委員現有4名空缺，現任3位委員任期今天屆滿。行政院日前再提新名單，尚待立法院審查，NCC自8月1日起恐進入無委員在任的空窗期。聯合報系資料照

國家通訊傳播委員會（NCC）委員現有4名空缺，現任3位委員任期今天屆滿。行政院日前再提新名單，尚待立法院審查，NCC自8月1日起恐進入無委員在任的空窗期。NCC表示，民國95年2月22日成立以來，未曾發生無委員在任情形；若無任何委員或僅有1人擔任主委，均無法召開委員諮議會議，監理業務將無法運作。

目前有多家廣電事業執照屆期、董監事或營運計畫變更案，以及節目內容核處與重大監理政策等，共約有748案，NCC表示，仍須留待委員會議審議。

行政院過去2度提名NCC委員名單都未獲通過，目前僅剩代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠，3人任期於今天屆滿。行政院7月24日公布最新提名名單，提名7位委員，其中提名前台北市政府法務局長、現任長慧法律事務所主持律師袁秀慧為委員並為主委，提名國立中山大學行銷傳播管理研究所專任教授蕭蘋為委員並為副主委。

由於委員名單尚待立法院審查，NCC自8月1日起恐進入無委員在任的空窗期。NCC表示，現行採委員任期交錯制，自成立以來，雖有委員辭職、任期屆滿卸任等情況，但均有其他委員在任；過去曾有主委出缺，由行政院指派副主委代理。113年主委與副主委均因委員無法延任而出缺，行政院指派1位委員代理，未曾發生無委員情形。據了解，NCC已向行政院請示未來如何運作。

NCC說明，先前為因應委員人數未過半，無法召開委員會議，已修改委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點，部分業務可透過委員諮議會議討論後決行，如確認電信管制射頻器材製造核准申請案、電信管制射頻器材進口核准證申請案、電信管制射頻器材進口專案核准申請案等，以維持基本運作。不過，在無任何委員或僅有1人擔任主委的情況下，將無法召開委員諮議會議。

NCC統計，113年12月1日至今，委員諮議會議決行案件共2萬7589件，留待委員會議審議案件為748件，包括通訊傳播相關法令訂定、修正及廢止審議；廣播電視與有線廣播電視換照、董監事變更及營運計畫變更；節目內容核處；網際網路傳播政策、制度訂定及審議等。

針對多家廣電事業執照屆期，NCC表示，已函請有線電視系統經營者，基於公共利益與視聽眾權益繼續播出，但董監事變更及營運計畫變更等案件，仍須留待委員會議審議。

外界關注iPhone 18等手機上市計畫是否受影響，NCC回應，目前國內手機、Wi-Fi、藍牙等電信管制射頻器材審驗，依法委託給國內14家認可的電信設備驗證機構辦理，且相關審驗流程無須送交NCC委員會議審議，因此iPhone 18審驗可依現行機制運作，暫不受影響。

NCC 行政院 立法院

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