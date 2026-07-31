熊本地震捐百萬元助賑災 鄭麗文：盼台日深化防災交流合作

日本熊本728發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今赴日本台灣交流協會捐款，由代表片山和之親自接待。鄭麗文今午表示，她以個人名義捐款100萬元給熊本縣，盼能為災區的救援與重建略盡綿力，也盼未來台灣和日本可以持續深化防災救災的交流與合作，共同提升面對天然災害的韌性。

鄭麗文表示，7月28日熊本發生強震後，她陸續接到許多台灣友人的關心電話，周三上午她也代表中國國民黨表達了對熊本強震的慰問。

鄭麗文表示，台灣位處地震帶，深知大地震帶來的恐懼與傷痛，也曾在一次次的災難中，感受到來自國際社會的溫暖與關懷。因此，看到熊本遭逢如此嚴重的災情，定當發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，在第一時間表達關懷與支持。

鄭麗文說，今天她代表中國國民黨前往日本台灣交流協會表達誠摯慰問，並以個人名義捐款100萬元給熊本縣，希望能為災區的救援與重建略盡綿力，讓災民早日走出傷痛、重建家園。

鄭麗文指出，此外也希望未來台灣和日本可以持續深化防災救災的交流與合作，共同提升面對天然災害的韌性。