盧秀燕曝蔣萬安曾「微服輕裝」到台中做這件事 將邀他吃火鍋

台中鍋烤節如火如荼舉辦中，今年有超過600家店家參與，最大獎是1輛汽車。台中市長盧秀燕今天透露，台北市長蔣萬安曾經「微服輕裝」，帶家人到台中吃燒烤，她也會邀請蔣再來台中吃火鍋，當鍋烤節的免費代言人。

台中市議會今天由市府專案報告台中購物節與鍋烤節預算明細等等。報告指出，根據中華經濟研究院分析，2025年台中購物節對全國總體經濟產值帶動效果超過760億元，對在地總體經濟產值帶動效果超過560億元；今年購物節業務費用5061萬元、獎金費用2.2億元，鍋烤節費用1400萬元。

國民黨議員朱暖英質詢表示，鍋烤節效益很好，她聽說蔣萬安也很喜歡燒烤，市府要不要邀他助陣？盧秀燕答詢說，正有此意，蔣曾經「微服輕裝」，和家人來台中吃烤肉，剛好現在正在辦鍋烤節，蔣之前也把台北市比喻成火鍋，近期會邀他來吃火鍋，幫台中免費代言、促進經濟。

民進黨議員陳俞融、陳淑華質詢批評，購物節和鍋烤節年年都被議會警告財務紀律，議員要求市府說明實質效益，經濟發展局從來都拿不出來，每年還是要編列上億元，到底是刺激消費，還是加碼綁樁？市府給的報告中也沒有列出所有預算明細，有多少隱藏預算用來幫盧秀燕做個人包裝？

經發局長張峯源表示，購物節刺激的消費包含原有日常消費、外來移入消費、新增消費等3種，若要計算實際增加的政府稅收，只有辦法計算營業稅，較難從個人所得稅和營利所得稅計算。地稅局長沈政安也指出，購物節、鍋烤節增加的稅收主要集中在營業稅和營利事業所得稅，很難預估。

張峯源說，若以營業稅5%計算，台中購物節去年創造374億元消費金額，就貢獻了18億元以上的營業稅收；除了中華經濟研究院的分析，購物節與鍋烤節的成功也可從其他縣市議會的質詢看出來，不少縣市經發局或相關局處首長曾跟他吐苦水，議員每次質詢都要問「為什麼台中辦得那好」。