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李遠：當代傳奇是補助前段班 每年獲5、600萬
當代傳奇劇場將獲邀赴義大利演出，但藝術總監林秀偉批評文化部只肯提供3張經濟艙的機票費用。文化部長李遠今天解釋，當代傳奇每年獲得的補助有5、600萬元，是補助的前段班，相關的說法是斷章取義。他也強調，文化團體申請補助有限，呼籲立法院不要再刪經費了。
當代傳奇劇場獲邀參與2026年世界莎士比亞大會50年慶典，將登上義大利古羅馬劇場演出。不過當代傳奇劇場藝術總監吳興國妻子林秀偉日前爆料，文化部只願出3張經濟艙的機票費用，甚至百般推託還掛電話拒絕溝通。
李遠說，當代傳奇在文化部的補助項目中屬於TAIWAN TOP 100名的前段班，每年給的錢5、600萬元，他指出，一般補助少的話只有100多萬元，多的話300萬元，當代傳奇拿得非常多，的確是文化部重視的TAIWAN TOP的團隊。
對於林秀偉指控文化部只提供3張機票，李遠解釋，文化部補助表演團體有很多單位，例如國家文化藝術基金會，還有藝術發展司，當代傳奇這次申請的對象是交流司，專門補助團體要到國外去表演時的補助方式就這麼少，就是補助一點飛機票，但那個錢和別人相比還是多。
李遠強調，相關的說法有點誤會、斷章取義，但到現在為止，他都沒有責怪對方。不管是台灣品牌、TAIWAN TOP團隊，還有更多台灣地方團隊，都是文化部要分配有限的資源，因此希望立法院不要再刪文化部的補助費，因為補助永遠都不夠。
他說，向文化部申請補助的團隊非常多，有很多團體一毛錢都拿不到，從林秀偉事件可以看到，大家多渴望文化部可以給更多資源，他呼籲，文化部的預算只占全部總預算的1%，若刪任何預算，都是刪文化團體、文化工作者的錢，希望立法院不要刪。
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