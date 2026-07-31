立法院會退回教育部修正校事會議備查案 要求更正

立法院會今天通過立法院教育及文化委員會決議，退回教育部函為修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文，及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文之查照案，要求教育部更正該辦法，再送立院備查。

校園濫訴爭議不斷，教育部今年1月修正校事會議相關辦法（即「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文，及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文），刪除匿名檢舉、增加初篩分流程序等。

根據教育部數據顯示，新制推動預防與分流機制，進入校事會議的案件比率已從過去82%大幅下降至22%，整體投訴與濫訴案件也明顯減少。

部分教育團體並不接受，與在野黨立委聯手，要求教育部退回重新研議，或廢除校事會議。此舉也引發其他教團不滿，認為一旦退回，等於回歸舊制，恐衍生更多爭議。

教育部於今年1月將上述行政命令送立法院備查，隨即被在野黨在院會提案改為審查案。

立法院教育及文化委員會於27日進行審查，藍白立委最後以人數優勢、綠委退席抗議下，表決通過決議，退回辦法並要求教育部更正後再送立院備查，並於今天院會通過委員會決議。