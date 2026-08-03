104點名「AI、英語、永續」黃金三力！全民英檢、培力英檢助攻求職履歷

每年求職季，數十萬份履歷同時湧入企業人資信箱。當無數競爭者的學歷相近、經歷相仿時，憑什麼是你脫穎而出？104人力銀行人才永續長鍾文雄，長年站在企業與求職者之間的第一線，見證無數人才被看見或錯過的關鍵時刻。近來，他觀察到一個值得關注的趨勢：隨著職場國際化與AI浪潮並進，企業篩選履歷時，對英語能力「聽說讀寫」與「有憑有據」的要求正日益攀升。

語言訓練測驗中心（LTTC）與104人力銀行攜手推出「104英檢專區」，吸引逾百家知名企業響應，對持有全民英檢（GEPT）或培力英檢（BESTEP）證書的求職者提供「優先面試」資格。 圖／LTTC 提供

求職戰開打，企業點名這「三」大黃金職能

翻開104人力銀行後台的職缺數據，鍾文雄發現近兩年企業對人才職能的需求發生結構性轉變。

首先，AI能力從「加分項」躍升為「標配」。他指出，自去年下半年起，104平台上要求AI能力的職缺增幅近兩成，不少企業以AI秘書、AI室內設計師等新職銜重新包裝傳統職位以吸引求職者。

其次，全球布局帶動外語人才需求升溫。鍾文雄坦言，受地緣政治影響，台商採購與生產重心從中港澳轉向越南、日本、泰國、美國、德國等地，半導體與AI相關產業的海外職缺動輒數以千計，外派人才市場空前熱絡；第三則是ESG綠領人才的崛起。隨著台灣2050淨零政策推進，企業已將綠能與永續相關的證照列為重要的求才條件。

台商全球化加速，但「關鍵人才到位」已成為擴張的最大瓶頸。數據顯示：2023-2025 海外職缺上升 29.5%。 圖表／104人力銀 提供

綜合三大趨勢，鍾文雄一語道出當前企業最渴求的核心職能：「AI、語言與永續綠能。只要具備這三項能力，求職者應能立於不敗之地。」他進一步說明，AI重在改善工作流程的應用；永續涵蓋綠能知識、淨零碳排管理與相關證照；而英語，則是台商布局全球最主要的國際通用語言，無論是前往美國亞利桑那州的技術轉移中心，還是東南亞的製造基地，英語都是必備的溝通工具。

104人力銀行人才永續長鍾文雄表示：「以往求職者在履歷上自評英語能力為普通、中等或優良，對企業參考價值有限，因為每個人對『優良』的定義不同；但持有英檢證書，企業便能確實掌握求職者聽、說、讀、寫的真實表現。」 圖／104人力銀行 提供

AI時代，企業對英語「聽說讀寫」需求不減反增

不少人以為AI翻譯工具日益成熟，英語能力的重要性會隨之下降，但鍾文雄的觀察恰恰相反。他直言：「企業對英語能力的期待，非但沒有因AI而弱化，反而更加重視『聽說讀寫』的均衡表現。」

以金融業與製造業的儲備幹部（MA）為例。過去英語門檻達全民英檢（GEPT）中級已足夠，如今許多職缺已拉高至中高級（相當於CEFR B2）；不只如此，英語能力更成為晉升的硬指標，例如知名電信業者即明訂：晉升「經理」須具備英檢中級、晉升「處長」須達中高級。即便日常業務不常使用英文，面對接待外賓、參與跨國會議等場合時，仍是不可或缺的基本素養。

最重視英語「聽說讀寫」均衡表現的職缺，常見於外商、國際供應鏈採購與管理、法務、外派職務，以及技術研發與技術移轉等領域。鍾文雄解釋，前者需進行跨國談判、協調並審視國際合約；後者則須讀懂英文技術文件，並將專業知識傳授給海外團隊，「只要工作涉及國際互動，聽說讀寫幾乎缺一不可。」

逾百家知名企業「優先面試」！LTTC攜手104打造求職捷徑

既然企業如此重視英語實力，求職者該如何讓這份實力在第一時間被HR看見？正是在這樣的需求下，104人力銀行與語言訓練測驗中心（LTTC）攜手推出「104英檢專區」，吸引逾百家知名企業響應，對持有全民英檢（GEPT）或培力英檢（BESTEP）證書的求職者提供「優先面試」資格。

該專區的運作核心在於AI精準推薦機制。當求職者在履歷中標註並上傳全民英檢（GEPT）或培力英檢（BESTEP）證書，系統會自動進行數位化標記，並將其推薦給設定相關條件的優質企業，如：台灣玻璃、光陽工業、杏輝藥品、雲豹能源、德州儀器、億光電子、美超微電腦、安永聯合會計師事務所、陽明海運、飛輪電商、金百利克拉克、遠東商銀等。

從企業角度來看，這張證書解決的是「能力辨識不明」與「篩選成本過高」兩大痛點。鍾文雄直言：「以往求職者在履歷上自評英語能力為普通、中等或優良，對企業參考價值有限，因為每個人對『優良』的定義不同；但持有英檢證書，企業便能確實掌握求職者聽、說、讀、寫的真實表現，避免在無效履歷中浪費時間。」

從求職者立場來看，這張證書則同時解決「求職信心」與「媒合精確度」兩大焦慮。「當求職者具備全民英檢證書，找工作會更有信心；更重要的是，系統會主動將履歷推薦給近百家優質企業，讓人才有更大的機會被好公司看見，而非被動等待，」鍾文雄分享自己多年的觀察心得。

鍾文雄的職涯忠告：投資「黃金三力」，一輩子不擔心！

展望未來一年，鍾文雄建議正在求職或考慮轉職者，優先投資三項核心能力：「語言能力打底、AI應用加值、永續綠領加分。根據實證，只要英語能力好，無論是求職、任用、外派、晉升或調薪都能取得絕對優勢！」此外，他特別指出，目前AI、半導體與綠領職缺中，超過五成不硬性規定本科出身，非理工人才只需具備黃金三力，便能確保未來職涯無虞。

最後，鍾文雄有感而發地說：「最頂尖的人才，往往都是主動精進的自學者。」這句話，也是對每一位求職者誠摯的提醒：現在就開始主動精進自己的語言能力、取得一張具公信力的英檢證書，這將會是你為終身職涯做得最值得的投資。