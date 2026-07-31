經部商圈預算改凍結 國民黨團：現行空殼煙火活動 有申請就過

外界指稱國民黨刪減商圈補助是「把刀砍向基層」，國民黨立院黨團表示，此說法完全扭曲事實。針對經濟部「活絡市場商圈經濟獎補助」 1.5 億元總預算，國民黨團為免外界擔憂影響夜市商圈發展，且為具體回應民意，已將原先「刪減1500萬元並凍結1500萬元」提案，主動修正為「凍結20%（即3000萬元），俟經濟部向立法院提出專案報告始得動支」。

國民黨團重申，監督預算不等於反對商圈，要求改革更不代表反對補助。支持商圈，但拒絕無效撒幣；支持補助，但反對有限資源流向無效益的單位。

國民黨團表示，現行審查制度淪為「有申請就過」，部分「空殼商圈」僅為拿補助舉辦一次性煙火活動，根本無助於提升長期競爭力；反觀基隆廟口等真正具代表性的夜市卻未受惠。這凸顯現行政策並未實質活絡經濟，只是在浪費全民的血汗錢。

國民黨團強調，黨團提案的目的在於「監督空殼夜市，而非刁難實際商圈」。要求經濟部商業發展署針對4大問題，在專案報告中以具體數據正面回答，第一，第一線店家的實際受益比例為何？第二，補助後的人潮與營業額追蹤數據何在？第三，一次性活動對商圈長期發展，有何可驗證之成效？第四，如何確認受補助單位具備實質營運能力，而非僅是掛名協會？

國民黨團嚴正聲明，為督促政府將每一分錢花在刀口上，針對本案提出凍結決議。監督的重點在於要求政府拿出「有效活絡夜市經濟的辦法」，而不是只會拿全民的納稅錢創造繁榮假象、不斷膨脹預算。民進黨不要企圖用全民的錢來掩飾施政無能，更不要用扭曲事實的方式情緒勒索全民與國會，國民黨團絕不接受。