「蘿蔔糕沒蘿蔔」監院調查報告出爐 要求食藥署改善

監察院調查市售蘿蔔糕，有以玉米澱粉、修飾澱粉及添加物製成，甚至未含蘿蔔。監察委員田秋堇表示，食藥署非但未研議訂定蘿蔔含量標示之規範，長期來僅以品名與成分標示等「文字核對」方式，即表示稽查結果均符合規定，確有欠當，且對限量使用的修飾澱粉，迄今怠未建立檢驗方法，也未檢討限量使用規範的合理性，監察院促請改善。

前年有媒體報導「早餐店蘿蔔糕沒蘿蔔？專家：澱粉香料速成版」，揭露傳統蘿蔔糕作法，耗時又費工，部分蘿蔔糕以修飾澱粉及香料製成，甚至不含蘿蔔成分等情。

田秋堇表示，衛福部自2008年起，雖已規範辛烯基丁二酸鋁澱粉等3項修飾澱粉之使用限量，但食藥署迄今怠未建立檢驗方法，遑論抽驗市售產品該3項修飾澱粉之含量情形，致該限量規範形同虛設。

田秋堇指出，食藥署未曾探究該3項修飾澱粉必須限量使用的原因，對於人體健康危害的暴露風險，甚未知悉該等澱粉實際應用的加工範圍及產品，對其應有認知明顯不足，顯未依法定職責適時檢討相關法規等，要求相關機關檢討改進。