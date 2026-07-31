快訊

日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署未研議蘿蔔糕成分含量規範 監院促改進

中央社／ 台北31日電

部分市售蘿蔔糕被質疑成分未包含蘿蔔，僅以玉米澱粉、修飾澱粉等製成。監委田秋堇今天說，衛福部食藥署未研議訂定蘿蔔含量標示規範，且稽查時僅「文字核對」品名與成分標示，確有欠當，也沒有建立部分修飾澱粉的檢驗方法等，監察院日前已通過報告，促請食藥署改善。

田秋堇5月時指出，有媒體報導，部分市售蘿蔔糕廠商為節省成本及製作時間，以化學澱粉製作，甚至未添加蘿蔔卻稱「蘿蔔糕」，因此介入調查。監察院社會福利及衛生環境委員會22日通過調查報告，要求食藥署等檢討改進。

田秋堇今天透過新聞稿表示，衛福部針對米粉、果汁及乳品等都有訂定「含量」標示規範，但經調查發現，食藥署對於市售蘿蔔糕產品，有以玉米澱粉、修飾澱粉及添加物製成，甚至未含蘿蔔一事，卻未研議訂定蘿蔔含量標示的規範，長期僅文字核對品名與成分標示，就稱稽查結果均符合規定，流於形式，難以確保食品內容物與標示相符。

對於蘿蔔糕未含蘿蔔的查核方式，食藥署回覆監委調查指出，目前尚無檢驗方法可檢驗食品中蘿蔔含量，如查獲產品有標示不實疑慮需進一步查證，得視個案情形移請製造業者所轄衛生局查察。

田秋堇說，此案專家學者認為，並非完全無法檢驗蘿蔔糕的蘿蔔含量，因為一般而言，蘿蔔絲在炒煮後會釋出約占重量約15%至20%的水分，接著進入粉漿成為「總液體」的一部分，因此若品名為「蘿蔔糕」，其蘿蔔含量理應超過50%，倘蘿蔔糕一片以80公克計，其濕重約94公克，膳食纖維含量約為0.5公克，並非完全無法檢驗其含量。

修飾澱粉部分，田秋堇表示，衛福部雖針對部分修飾澱粉訂有使用限量，但是食藥署至今沒有建立檢驗方法，更遑論抽驗相關修飾澱粉的含量情形，導致修飾澱粉的限量規範形同虛設。

此外，田秋堇表示，專家學者提醒，冷凍麵食、冷凍湯圓、水晶餃、冰淇淋、冷凍肉製品、乳酸飲料、烘焙食品等普遍使用磷酸澱粉以及醋酸澱粉等添加物，雖然兩者並無規範限量使用，但磷酸澱粉對慢性腎臟病患者具健康危害風險，醋酸澱粉則容易誘發糖尿病，食藥署宜加強教育宣導或採取其他因應措施，避免消費者於毫無警覺情況下過度攝取，造成食安隱憂。

蘿蔔糕 食藥署 監院

延伸閱讀

食藥署公開中聯案調查34頁調查報告 大統益、長輝、台糖檢體全合格

台南強化食安把關 黃偉哲允建立苯駢芘檢驗能力、擴大油品抽驗

致癌油案本可預防！蘇偉碩：歐盟早於世紀初建議大豆油用活性碳精煉

預防苯駢芘超標 醫師號召組食安聯盟

相關新聞

陽光行動回響／屋頂光電排除住宅類 政院擬今拍板適用範圍

屋頂光電新制上路即將在明天上路，本報在6月初曾專題報導提出配套不足恐埋後患的隱憂。據了解，在各方提出諸多疑慮後，適用範圍可能出現大轉彎；行政院政務委員陳金德日前邀集各部會官員討論，會議決議排除一般住宅、診所、藥局及服務型店面等，政院擬今天拍板定奪。

熊本強震 賴清德：台日遇天災都互相幫忙

日本熊本強震，賴清德總統今天表示，台日遭遇天災地變，都會互相幫忙，目前外交部已經成立捐款帳戶，他也鼓勵產業界、企業界或國人同胞，多多捐款，而目前內政部已經跟各縣市政府完成整備工作，只要日本有需要，台灣的搜救隊就可以馬上出發。

「蘿蔔糕沒蘿蔔」監院調查報告出爐 要求食藥署改善

監察院調查市售蘿蔔糕，有以玉米澱粉、修飾澱粉及添加物製成，甚至未含蘿蔔。監察委員田秋堇表示，食藥署非但未研議訂定蘿蔔含量標示之規範，長期來僅以品名與成分標示等「文字核對」方式，即表示稽查結果均符合規定，確有欠當，且對限量使用的修飾澱粉，迄今怠未建立檢驗方法，也未檢討限量使用規範的合理性，監察院促請改善。

龍應台臉書證實失智母親辭世 長居台東陪伴照護 臉友湧入留言致哀

作家龍應台今天在臉書發文證實，長年罹患失智症的母親美君已於7月31日辭世，享耆壽101歲。她以《天長地久：給美君的信》中的文字，向母親作最後告別，貼文一出，引發各界不捨，眾多網友與讀者紛紛留言表達哀悼與慰問。

蛋價漲還缺貨？圖解統計有蛋、市場沒蛋的玄機

入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯，導致部分盤商只好加價調貨，許多消費者也反映，近期在賣場通路都買不到雞蛋，架上空空的情況已持續至少2個禮拜，憂心難道「蛋荒又來了嗎？」

歷史上的今天／1971年大水溝驚見女屍 民眾爭睹檢警辦案

1971年7月31日，台北市和平西路的拓寬工程大水溝內，當日上午發現一具衣著整齊的女性遺體，經檢警雙方勘驗現場和驗屍後，初步判斷沒有他殺嫌疑，交由古亭警分局處理。不過，現場聚集大批圍觀好奇的民眾，雖是命案現場，卻宛如是看偶像的人潮，令人不解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。