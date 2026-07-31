食藥署未研議蘿蔔糕成分含量規範 監院促改進

部分市售蘿蔔糕被質疑成分未包含蘿蔔，僅以玉米澱粉、修飾澱粉等製成。監委田秋堇今天說，衛福部食藥署未研議訂定蘿蔔含量標示規範，且稽查時僅「文字核對」品名與成分標示，確有欠當，也沒有建立部分修飾澱粉的檢驗方法等，監察院日前已通過報告，促請食藥署改善。

田秋堇5月時指出，有媒體報導，部分市售蘿蔔糕廠商為節省成本及製作時間，以化學澱粉製作，甚至未添加蘿蔔卻稱「蘿蔔糕」，因此介入調查。監察院社會福利及衛生環境委員會22日通過調查報告，要求食藥署等檢討改進。

田秋堇今天透過新聞稿表示，衛福部針對米粉、果汁及乳品等都有訂定「含量」標示規範，但經調查發現，食藥署對於市售蘿蔔糕產品，有以玉米澱粉、修飾澱粉及添加物製成，甚至未含蘿蔔一事，卻未研議訂定蘿蔔含量標示的規範，長期僅文字核對品名與成分標示，就稱稽查結果均符合規定，流於形式，難以確保食品內容物與標示相符。

對於蘿蔔糕未含蘿蔔的查核方式，食藥署回覆監委調查指出，目前尚無檢驗方法可檢驗食品中蘿蔔含量，如查獲產品有標示不實疑慮需進一步查證，得視個案情形移請製造業者所轄衛生局查察。

田秋堇說，此案專家學者認為，並非完全無法檢驗蘿蔔糕的蘿蔔含量，因為一般而言，蘿蔔絲在炒煮後會釋出約占重量約15%至20%的水分，接著進入粉漿成為「總液體」的一部分，因此若品名為「蘿蔔糕」，其蘿蔔含量理應超過50%，倘蘿蔔糕一片以80公克計，其濕重約94公克，膳食纖維含量約為0.5公克，並非完全無法檢驗其含量。

修飾澱粉部分，田秋堇表示，衛福部雖針對部分修飾澱粉訂有使用限量，但是食藥署至今沒有建立檢驗方法，更遑論抽驗相關修飾澱粉的含量情形，導致修飾澱粉的限量規範形同虛設。

此外，田秋堇表示，專家學者提醒，冷凍麵食、冷凍湯圓、水晶餃、冰淇淋、冷凍肉製品、乳酸飲料、烘焙食品等普遍使用磷酸澱粉以及醋酸澱粉等添加物，雖然兩者並無規範限量使用，但磷酸澱粉對慢性腎臟病患者具健康危害風險，醋酸澱粉則容易誘發糖尿病，食藥署宜加強教育宣導或採取其他因應措施，避免消費者於毫無警覺情況下過度攝取，造成食安隱憂。