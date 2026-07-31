快訊

日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

聽新聞
0:00 / 0:00

國家檔案檢出千頁私人文書 檔案局返還家族塵封記憶

中央社／ 台北31日電

國發會檔案局今天表示，自2011年啟動政治檔案私人文書清查與返還服務以來，已從逾31公里國家檔案中檢出1469頁私人文書，涉及253名政治檔案當事人，已完成149件申請案，讓塵封數十年的家族書信、日記與手稿重回當事人及家屬手中。

檔案局透過新聞稿指出，政治檔案清查常發現被扣留的私人書信、手稿、日記及遺書等，這些私人文書檔案年代動輒長達半個世紀，部分檔案當事人不幸凋零，其後代繼承人也因時代動盪、跨國遷徙或歲月流逝，不易找尋。

為了聯繫政治檔案當事人或繼承人，檔案局透過法務部、外交部、戶政事務所等單位提供資料進行嚴謹的交叉比對，逐一追溯去向，並主動與其聯繫，落實政府主動服務。

國家檔案的管理與計算，是將紙本檔案放在檔案架上，用排放的總長度代表檔案容量。

檔案局說明，目前為止，已持續從典藏逾31公里的國家檔案中，檢出高達1469頁的私人文書，涉及253名檔案當事人，並已完成149件申請案，其中60件申請原件，其餘89件申請複製品。

「政治檔案內含私人文書返還辦法」於2024年2月28日正式施行後，申請程序已簡化，申請人只需填妥申請書並檢附相關身分證明等文件影本，以郵寄或電子郵件等方式寄送至檔案局申請。

此外，政治檔案當事人也可向檔案局申請與其本人所涉案件的政治檔案，同一檔案免收一次複製及耗材郵資等費用；若當事人已身故，其配偶或民法第1138條各款所定繼承人也得申請。

檔案局強調，未來將持續積極清查與辦理私人文書返還服務，並感謝許多領回原件的當事人及家屬，無私同意由檔案局留存複製品並開放公眾閱覽、抄錄或複製，讓歷史檔案發揮社會教育價值。

國發會 法務部 檔案

延伸閱讀

大老婆條款拍板！政院通過遺贈稅修法 死亡前二年贈產按比例課稅

整理包／兄弟姊妹特留分刪除非不能繼承遺產 8情境看懂誰受影響

遺產稅修法後 資誠籲家族企業先盤點五大傳承重點

節能家電退稅這4種錯誤最多人犯！做錯一毛錢都拿不到

相關新聞

陽光行動回響／屋頂光電排除住宅類 政院擬今拍板適用範圍

屋頂光電新制上路即將在明天上路，本報在6月初曾專題報導提出配套不足恐埋後患的隱憂。據了解，在各方提出諸多疑慮後，適用範圍可能出現大轉彎；行政院政務委員陳金德日前邀集各部會官員討論，會議決議排除一般住宅、診所、藥局及服務型店面等，政院擬今天拍板定奪。

熊本強震 賴清德：台日遇天災都互相幫忙

日本熊本強震，賴清德總統今天表示，台日遭遇天災地變，都會互相幫忙，目前外交部已經成立捐款帳戶，他也鼓勵產業界、企業界或國人同胞，多多捐款，而目前內政部已經跟各縣市政府完成整備工作，只要日本有需要，台灣的搜救隊就可以馬上出發。

「蘿蔔糕沒蘿蔔」監院調查報告出爐 要求食藥署改善

監察院調查市售蘿蔔糕，有以玉米澱粉、修飾澱粉及添加物製成，甚至未含蘿蔔。監察委員田秋堇表示，食藥署非但未研議訂定蘿蔔含量標示之規範，長期來僅以品名與成分標示等「文字核對」方式，即表示稽查結果均符合規定，確有欠當，且對限量使用的修飾澱粉，迄今怠未建立檢驗方法，也未檢討限量使用規範的合理性，監察院促請改善。

龍應台臉書證實失智母親辭世 長居台東陪伴照護 臉友湧入留言致哀

作家龍應台今天在臉書發文證實，長年罹患失智症的母親美君已於7月31日辭世，享耆壽101歲。她以《天長地久：給美君的信》中的文字，向母親作最後告別，貼文一出，引發各界不捨，眾多網友與讀者紛紛留言表達哀悼與慰問。

蛋價漲還缺貨？圖解統計有蛋、市場沒蛋的玄機

入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯，導致部分盤商只好加價調貨，許多消費者也反映，近期在賣場通路都買不到雞蛋，架上空空的情況已持續至少2個禮拜，憂心難道「蛋荒又來了嗎？」

歷史上的今天／1971年大水溝驚見女屍 民眾爭睹檢警辦案

1971年7月31日，台北市和平西路的拓寬工程大水溝內，當日上午發現一具衣著整齊的女性遺體，經檢警雙方勘驗現場和驗屍後，初步判斷沒有他殺嫌疑，交由古亭警分局處理。不過，現場聚集大批圍觀好奇的民眾，雖是命案現場，卻宛如是看偶像的人潮，令人不解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。