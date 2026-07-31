國家檔案檢出千頁私人文書 檔案局返還家族塵封記憶

國發會檔案局今天表示，自2011年啟動政治檔案私人文書清查與返還服務以來，已從逾31公里國家檔案中檢出1469頁私人文書，涉及253名政治檔案當事人，已完成149件申請案，讓塵封數十年的家族書信、日記與手稿重回當事人及家屬手中。

檔案局透過新聞稿指出，政治檔案清查常發現被扣留的私人書信、手稿、日記及遺書等，這些私人文書檔案年代動輒長達半個世紀，部分檔案當事人不幸凋零，其後代繼承人也因時代動盪、跨國遷徙或歲月流逝，不易找尋。

為了聯繫政治檔案當事人或繼承人，檔案局透過法務部、外交部、戶政事務所等單位提供資料進行嚴謹的交叉比對，逐一追溯去向，並主動與其聯繫，落實政府主動服務。

國家檔案的管理與計算，是將紙本檔案放在檔案架上，用排放的總長度代表檔案容量。

檔案局說明，目前為止，已持續從典藏逾31公里的國家檔案中，檢出高達1469頁的私人文書，涉及253名檔案當事人，並已完成149件申請案，其中60件申請原件，其餘89件申請複製品。

「政治檔案內含私人文書返還辦法」於2024年2月28日正式施行後，申請程序已簡化，申請人只需填妥申請書並檢附相關身分證明等文件影本，以郵寄或電子郵件等方式寄送至檔案局申請。

此外，政治檔案當事人也可向檔案局申請與其本人所涉案件的政治檔案，同一檔案免收一次複製及耗材郵資等費用；若當事人已身故，其配偶或民法第1138條各款所定繼承人也得申請。

檔案局強調，未來將持續積極清查與辦理私人文書返還服務，並感謝許多領回原件的當事人及家屬，無私同意由檔案局留存複製品並開放公眾閱覽、抄錄或複製，讓歷史檔案發揮社會教育價值。