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龍應台臉書證實失智母親辭世 長居台東陪伴照護 臉友湧入留言致哀

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
作家龍應台31日在臉書貼出母親美君照片，並證實母親辭世消息，貼文引發各界不捨。圖／擷取自龍應台臉書
作家龍應台31日在臉書貼出母親美君照片，並證實母親辭世消息，貼文引發各界不捨。圖／擷取自龍應台臉書

作家龍應台今天在臉書發文證實，長年罹患失智症的母親美君已於7月31日辭世，享耆壽101歲。她以《天長地久：給美君的信》中的文字，向母親作最後告別，貼文一出，引發各界不捨，眾多網友與讀者紛紛留言表達哀悼與慰問。

龍應台近年定居台東都蘭，長時間陪伴照顧失智母親，並不時透過臉書分享照護歷程、生命體悟及與母親相處的點滴，也讓許多人透過她的文字，看見失智家庭的陪伴與告別。

她今天在臉書公布母親辭世消息，並貼出《天長地久：給美君的信》中的一段文字：「摯愛的人失智，是她用心靈和你告別；失智的摯愛的人離世，是她用身體和你告別。你才發現：原來一個人，可以永別兩次；愛，可以失去兩次。」字句令人動容，也道盡照顧失智家人的心境。

龍應台並回顧母親美君的一生，從浙江姑娘、戰亂遷徙來台，到含辛茹苦養育子女，再到晚年罹患失智症，她坦言，最大的遺憾是直到母親逐漸失去記憶後，才驚覺自己一直把母親當成「母親」，卻忘了她也是一位渴望有人陪伴、看電影、喝咖啡、旅行的女性。

龍應台近年來持續以文字記錄陪伴母親的歷程，《天長地久：給美君的信》更成為不少失智家庭閱讀與分享的作品。她曾寫下「原來一個人，可以永別兩次；愛，可以失去兩次」，感動無數讀者，也讓更多人重新思考親情、陪伴與生命告別的意義。

消息曝光後，大批網友湧入貼文留言區致哀，紛紛留言「美君阿姨一路好走」、「請節哀保重」、「謝謝您分享照顧母親的生命故事」、「您的文字陪伴了許多照顧者」，也有不少失智家庭表示，龍應台多年來真誠記錄照護心路歷程，帶給他們力量與安慰，如今母親安詳離世，願她一路安息，也盼龍應台節哀珍重。

龍應台 失智 台東

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