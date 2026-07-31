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陽光行動回響／屋頂光電排除住宅類 政院擬今拍板適用範圍

聯合報／ 記者黃婉婷唐筱恬／台北即時報導
台北信義新城社區屋頂光電板。記者潘俊宏／攝影
台北信義新城社區屋頂光電板。記者潘俊宏／攝影

屋頂光電新制上路即將在明天上路，本報在6月初曾專題報導提出配套不足恐埋後患的隱憂。據了解，在各方提出諸多疑慮後，適用範圍可能出現大轉彎；行政院政務委員陳金德日前邀集各部會官員討論，會議決議排除一般住宅、診所、藥局及服務型店面等，政院擬今天拍板定奪。

立法院2023年6月三讀通過「再生能源發展條例」，要求新建、增建或改建達一定規模的建物，應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。內政部去年12月公告子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」，三類建物面積達300坪以上，每20平方公尺（約6坪）應設置1KW光電板，今年8月1日起上路，加快淨零轉型腳步。

盡管立意良善，新制卻引發多項疑慮。據了解，近來屢有建商代表向府院、朝野立委陳情，指成本過高、效益過低，若缺乏管理，加上細部計畫與各縣市法規未明朗，導致8月前出現「搶照潮」規避新制的狀況；國民黨立委張智倫曾示警，若缺乏管理，一場颱風天恐釀災害，「天降血滴子」影響安全。

面對各界質疑，陳金德日前邀集經濟部、內政部及各縣市代表，討論新制適用範圍及執行問題，部分地方建管人員和中央官員都對住宅類建築執行可行性表達疑慮。

最終會議達成共識，考量相關配套措施尚未完備，加上每月審查新建案的量能只有200件，恐無法處理8月1日後的申請案量，且台電公司配合的饋線設備無法於8月1日全面到位，決議H類（住宅類）、G3類（日常服務場所）新建案暫緩實施，其餘商辦、廠辦仍依原訂計畫上路。

據了解，儘管會議達成住宅類建物暫緩實施的共識，但送交行政院的方案中，仍保留「維持原計畫」和「暫緩H類、G3類建物」的兩種方案，決定權將回到行政院，依照時程，府院須於今日決定最終適用範圍。

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