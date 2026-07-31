西拉雅族核定為原住民族 預計首年5萬人登記

坐擁雙捷共構捷運站、預約未來AI科技聚落，頂埔站旁指標案「若水秧翠」挾絕佳地段及發展潛力，在房市景氣盤整之際，逆勢上演黑馬行情，除在地客層外，捷運板南線乃至三鶯線沿線客層同樣不在少數，依其居住需求與資產配置策略積極購置，充分反映產品規劃的完整性與接受度。 頂埔站約150公尺 國際巨擘操刀設計 值得一提的，歷時十年工期的三鶯線，今年(2026)6月30日宣布正式通車，對本就身為板南線一員的頂埔站而言，與三鶯線的轉乘共構，不僅讓房市含金量如虎添翼，周邊AI科技聚落的關鍵題材，科技業、白領高薪族群等潛在客層，使買方目光全數聚焦於此。 如此背景下，距離頂埔站僅約150公尺的「若水秧翠」脫穎而出，迅速席捲當地新案買氣，本案聘請日本知名建築師丹下憲孝操刀，透過石材、立體磚和金屬的交織堆疊，呈現立面波紋律動的特殊紋理，並給予前置深庭規劃，搭配舒適的靜巷環境，實現「出繁華、入靜謐」的完美生活尺度。 遠創力行銷協理林敏容指出，從過往經驗來看，當房市轉趨理性務實，新案想要異軍突起，地段、品牌、環境、規劃往往缺一不可，「若水秧翠」之所以成為頂埔房市的話題龍頭，在於「到站即到家」的捷運宅元素和以人

2026-07-31 00:00