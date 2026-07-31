7月毒駕肇事少3成3 法部：執法有效

台灣高等檢察署昨就「毒品及毒駕防制執行概況與策進」前往行政院作專案報告，法務部表示，警政署今年五月下旬推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案」，截至本月廿二日，兩個月查獲毒駕案六七三○件，毒駕肇事案件數較前一個月下降百分之卅三。

高檢署建置的「重大毒品案件情資通報Ｅ化系統」截至上月底，今年累計通報重大毒品案共五八二件，而去年上半年只通報二五七件，目前已超越前二年度全年件數。法務部說，今年執行第十四波「安居緝毒專案」，查獲二二五五人，查扣各級毒品一七四四公斤，其中，依托咪酯類毒品二四○公斤。

桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會指出，目前偵查、後勤及校園輔導三大面向都出現人力缺口，呼籲中央盡速補強。卓揆承諾，將請內政部、法務部、衛福部及教育部全面檢討毒品防制相關人力、設備及經費配置。

蘇俊賓指出，法務部統計去年毒品施用人數較二○一七年減少約一萬二千人，但數據僅供參考，未必反映實際情況，現階段應優先補足檢驗量能，待黑數逐步浮現，再觀察案件是否收斂。