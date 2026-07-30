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外交部開設熊本地震賑災專戶 8月1日起接受民間捐款

中央社／ 台北30日電
日本熊本地區28日下午發生芮氏規模7.1強震，造成多處道路斷裂、房屋倒塌及人員傷亡。新華社
日本熊本地區28日下午發生芮氏規模7.1強震，造成多處道路斷裂、房屋倒塌及人員傷亡。新華社

日本熊本28日發生強震釀災，外交部今天宣布開設賑災專戶，自8月1日至8月31日止接受民眾捐款，捐款委由日方轉交災區賑濟災民及復原重建工作。

外交部晚間發布新聞稿指出，日本熊本地區28日下午發生芮氏規模7.1強震，造成多處道路斷裂、房屋倒塌及人員傷亡。賴總統、蕭副總統及行政院長卓榮泰均高度關切災情，將以個人身分各捐贈新台幣20萬元。

外交部表示，為協助日本賑災工作，外交部啟動勸募，由募款專責機構「財團法人國際合作發展基金會」（TaiwanICDF）開設民間捐款賑災專戶，自2026年8月1日至8月31日止，接受民眾捐款，盼以實際行動協助日本災區重建及災民生活。

捐款賑災專戶資訊如下：

（一）專案名稱：0728日本熊本賑災專案

（二）專戶名稱：財團法人國際合作發展基金會國際重大災害勸募專戶

（三）銀行帳號：兆豐銀行天母分行；帳號：021-09-01-7741

（四）詢問專線：1988（8月1日啟動）

相關資訊可至「財團法人國際合作發展基金會」官網（https://www.icdf.org.tw/wSite/np?ctNode=31941&mp=1）查詢。

外交部說，這次日本熊本發生地震災情，台灣各界展現人道關懷精神，政府將結合民間力量募集善款，並委由日方轉交災區賑濟災民及復原重建工作。期盼在台日深厚密切的友誼下，盡力協助當地受災民眾早日重建家園，恢復正常生活。

熊本地震 捐款 外交部

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