板南首站地利發威！「若水秧翠」憑頂埔雙捷優勢逆勢熱銷

坐擁雙捷共構捷運站，頂埔站旁指標案「若水秧翠」挾絕佳地段及發展潛力。 圖／若水秧翠 提供

坐擁雙捷共構捷運站、預約未來AI科技聚落，頂埔站旁指標案「若水秧翠」挾絕佳地段及發展潛力，在房市景氣盤整之際，逆勢上演黑馬行情，除在地客層外，捷運板南線乃至三鶯線沿線客層同樣不在少數，依其居住需求與資產配置策略積極購置，充分反映產品規劃的完整性與接受度。

頂埔站約150公尺 國際巨擘操刀設計

「若水秧翠」聘請日本知名建築師丹下憲孝操刀，實現「出繁華、入靜謐」的完美生活尺度。 圖／若水秧翠 提供

值得一提的，歷時十年工期的三鶯線，今年(2026)6月30日宣布正式通車，對本就身為板南線一員的頂埔站而言，與三鶯線的轉乘共構，不僅讓房市含金量如虎添翼，周邊AI科技聚落的關鍵題材，科技業、白領高薪族群等潛在客層，使買方目光全數聚焦於此。

如此背景下，距離頂埔站僅約150公尺的「若水秧翠」脫穎而出，迅速席捲當地新案買氣，本案聘請日本知名建築師丹下憲孝操刀，透過石材、立體磚和金屬的交織堆疊，呈現立面波紋律動的特殊紋理，並給予前置深庭規劃，搭配舒適的靜巷環境，實現「出繁華、入靜謐」的完美生活尺度。

遠創力行銷協理林敏容指出，從過往經驗來看，當房市轉趨理性務實，新案想要異軍突起，地段、品牌、環境、規劃往往缺一不可，「若水秧翠」之所以成為頂埔房市的話題龍頭，在於「到站即到家」的捷運宅元素和以人為本的規劃實踐，僅約150公尺便可接收板南線、三鶯線的雙捷共構，一線直達板橋車站、台北車站、信義計畫區及南港，也能一線串聯三峽、鶯歌，樂融繁華都會和人文風情的通勤便利，再加上「沿著捷運買房」的不敗鐵律，使得買方更加勇於出手。

信義區客層跨區買進 頂埔捷運宅受關注

「若水秧翠」20~42坪的房型設定，戶戶搭載新風機與淨水系統，搭配方正且高坪效的理想格局。 圖／若水秧翠 提供

在規劃層面，「若水秧翠」多數單位配置兩套全開窗衛浴系統，同時每一座陽台都能進出，戶戶搭載新風機與淨水系統，將「陽光、空氣、水」由內而外覆蓋住戶的日常生活，搭配方正且高坪效的理想格局，力求所有細節均能盡善盡美，相較同區競案，更能凸顯理想宜居的住宅本質。

再者，20~42坪的房型設定，完整覆蓋首購、換屋及資產配置的置產需求，而純住宅的單純規劃，為住戶打造絕佳的社區質感，除在地客層外，板橋、中和甚至同在板南線的信義區，購置佔比也不在少數，顯見其特殊的個案魅力。

【若水秧翠】基本資料

基地位置：新北市土城區中央路四段

樓層規劃：地上14層／地下3層

基地面積：411.53坪

規劃坪數：20坪~42坪

投資興建：若水環境整合股份有限公司

建築設計：日商丹下都市建築設計股份有限公司

大心建築師事務所張旂彰建築師

營造公司：千瑞營造股份有限公司

建照號碼：114土建字第00021號

貴賓專線：02-2268-5555

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