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統促黨滲透15宮廟分布7縣市 警政署：跨境鎮壓樣態「打帶跑」籲先報案

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北即時報導
內政部今天舉行記者會，部長劉世芳（中）、內政部次長馬士元（左二）、警政署長張榮興（右二）、民政司司長鄭英弘（左一）、宗教禮制司司長林振祿（右一）等相關首長出席說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影
內政部今天舉行記者會，部長劉世芳（中）、內政部次長馬士元（左二）、警政署長張榮興（右二）、民政司司長鄭英弘（左一）、宗教禮制司司長林振祿（右一）等相關首長出席說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影

內政部今開聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，並提出3項理由，包括配合中共在台發展組織，引入中資介選、跨境鎮壓，噤聲台灣民主及實為黑幫犯罪組織，且至少掌握有15家宮廟遭滲透，分散在7縣市。警政署張榮興也說，跨境鎮壓樣態是打帶跑，犯罪後馬上逃出境，呼籲國人第一時間一定要報案。

民政司長鄭英弘說，統促黨利用宮廟、陣頭及八家將等，吸收青少年；宗禮司長林振祿說，已經至少掌握15家宮廟，其中統促黨總裁張安樂擔任2家宮廟榮譽主委，地方黨部主委、幹部，也擔任13家宮廟主委、總幹事、爐主。

林振祿指出，統促黨滲透的宮廟分別在台北市有1家、新北市2家、彰化縣2家、苗栗縣1家、雲林縣4家、嘉義縣3家、台南市2家。

媒體追問，在憲法法庭判決前，統促黨能不能繼續招募黨員、募款，甚至提名候選人？鄭英弘回應，依照政黨法第30條規定，經過憲法法庭宣告違憲後解散的政黨，應自判決生效日起停止一切活動，並不得成立目的相同的代替組織；其次不得以同一陣政黨名稱或簡稱，再設立政黨或從事活動。

鄭英弘說，依照現行規定，政黨違憲解散必須要經過憲法法庭決議，既然內政部送到憲法法庭審理，後續就配合憲法法庭程序辦理，不會另外做其他聲請動作。

媒體也提問是否憂心統促黨報復及跨境鎮壓加劇，張榮興說，警方對這些幫派分子或組織犯罪，本來就會監控及打擊取締。除幫派營生場所、金流是打擊對象外，還是會向下刨根、向上溯源，一定會嚴加打擊黑道幫派。

至於跨境鎮壓，張榮興說，最近看到很多案例，確實有一些配合在地或境外勢力，到台灣跨境鎮壓，包括最近的矢板明夫案件。警方也有一些預防性的部署，同時也呼籲跨境鎮壓的樣態是「打帶跑」，犯罪後馬上逃出境，國人第一時間一定要報案，境管就可以第一時間查處，相關單位不是只有警方，境管、移民、航空等單位，都會協同做跨境鎮壓的處置。

內政部今開聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，並提出3項理由，包括配合中共在台發展組織，引入中資介選、跨境鎮壓，噤聲台灣民主及實為黑幫犯罪組織，且至少掌握有15家宮廟遭滲透，分散在7縣市。圖／內政部提供
內政部今開聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，並提出3項理由，包括配合中共在台發展組織，引入中資介選、跨境鎮壓，噤聲台灣民主及實為黑幫犯罪組織，且至少掌握有15家宮廟遭滲透，分散在7縣市。圖／內政部提供

統促黨 警政署 宮廟 張榮興

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