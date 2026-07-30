平埔族獲認定、原民增加 原民會：118條法令待調整

西拉雅族已成為正式原住民族，是平埔族首例，還有8個平埔族正申請中。立委關心原民人數增加，相關權益應有配套，原民會盤點有118條法令待調整，預計3個月內提出影響評估。

立法院內政委會今天除邀請原住民族委員會報告「南島語族航海計畫」等多項專案外，也審查「原住民身分法及原住民族基本法」部分條文修正草案。

民進黨立委黃捷除恭喜西拉雅族成原住民族外，也詢問其他8個平埔族正申請成為原住民族的進度，並關心平埔族身分獲認同後的相關權利，包括選舉權、升學及工作保障、健保及長照補助等，她要求原民會應一一盤點。

無黨籍立委高金素梅臨時提案指出，114年至115年6月底，原住民族人口增加近2.6萬人，增幅約4.24%，但原民會未同步向行政院爭取相應預算及人力資源，現有原住民族政策、福利與補助資源可能因服務對象增加而被稀釋，進而影響既有族人權益，相關政策推動若未及時調整，將對中央與地方後續財政規劃造成壓力。

高金素梅說，現正審議的「原住民身分法及原住民族基本法」部分條文修正草案，尚未完整呈現修法後可能增加的原住民族人口所涉及的福利政策、預算規模、中央及地方配套措施，及各部會應辦事項的整體評估，若缺乏完整影響分析，將不利於後續政策推動與資源分配，有必要先行釐清修法後可能擴大的服務範圍與財政負擔。

原民會副主委杜張梅莊（Adralriw Abaliusu）說，5月19日召開過跨部會會議，針對平埔族身分認定，盤整未來3年需調整的法律、法規或行政命令有118條，已請各相關單位9月底提出相關修正內容，再進一步處理。

針對原民人數增加後的影響，杜張梅莊說，預計3個月提出評估報告。