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西拉雅族正名成第17族 賴瑞隆：族群正義里程碑

中央社／ 高雄30日電
西拉雅族獲認定為台灣原住民族第17族，30日正式公告。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）表示，這是族人長年奔走、堅定爭取的成果，更是台灣落實族群正義的重要里程碑。賴瑞隆辦公室提供／中央社
西拉雅族獲認定為台灣原住民族第17族，30日正式公告。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）表示，這是族人長年奔走、堅定爭取的成果，更是台灣落實族群正義的重要里程碑。賴瑞隆辦公室提供／中央社

行政院今天宣布西拉雅族正名，獲認定為台灣原住民族第17族。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，這是族人長年奔走、堅定爭取的成果，更是台灣落實族群正義的重要里程碑。

賴瑞隆今天發布日前與立委伍麗華走訪高雄市內門區的影片。影片中，在西拉雅族文化工作者李蕙琪引領下，他戴上以Tarau（散穗高粱）編製的傳統花環，以族語表達問候。賴瑞隆也品嚐以西拉雅族的茶飲、特色料理及體驗編製花環。

賴瑞隆今天透過新聞稿表示，西拉雅族正名，是族人長年奔走、堅定爭取的成果，更是台灣落實基本族群正義的重要里程碑。他向所有投入正名運動的前輩表達最高敬意，並強調未來將以文化持續點亮高雄，打造以多元風采閃耀世界的城市。

賴瑞隆說，正名是遲來但重要的肯定，更是文化復振的新起點。族群身分獲得正式承認後，政府更應持續支持族語、祭儀及聚落保存，使傳統融入日常生活之中。

他並表示，未來要結合族語教育、社區走讀及地方創生，鼓勵更多年輕世代走入部落、親身學習，讓語言與傳統薪火相傳。原住民族的多元文化是高雄珍貴的寶藏，他將與部落夥伴攜手，持續厚植城市底蘊，為高雄開創更多精彩。

西拉雅族 賴瑞隆 伍麗華 原住民

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