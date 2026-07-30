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美跨黨眾議員訪台 AIT：確認自由開放印太共同承諾

中央社／ 台北30日電

美國聯邦眾議院外交委員會「亞太」小組主席金映玉率跨黨派議員團訪台，將晉見賴總統。外交部林佳龍對此表示歡迎，並將深化台美各領域合作；AIT則說，此代表團再次確認美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

外交部下午發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院外交委員會「亞太」小組主席金映玉（Young Kim）率領聯邦眾議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam，另譯：蘇柏曼楊）、克勞德（Michael Cloud）及芬斯特拉（Randy Feenstra）與幕僚，於7月30日至8月1日訪問台灣。在台期間將晉見總統賴清德及台灣政府高層，並由外交部長林佳龍設宴款待，就台美經貿關係與區域安全情勢等議題交換意見。

外交部表示，金映玉長期關注印太安全及促進台美夥伴關係，更在美國國會積極推動各項友台法案，包括「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-DiscriminationAct），以及領銜提出「嚇阻中國侵略台灣法案」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act）與「反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議案」等，是台灣在美國國會最堅定的友人之一。

外交部說，林佳龍對金映玉率跨黨派眾議員團來訪表達誠摯歡迎。外交部也將在既有良好基礎上，持續強化美國國會對台灣的支持，並深化台美在各領域的合作。

美國在台協會（AIT）同步發布新聞稿指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT說明，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

AIT 眾議員 林佳龍 外交部 賴清德

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