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考試院會銜法院組織法等5修正案 調高書記官職等、增高階員額留才

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
考試院院會於今日通過，同意會銜司法院函送之法院組織法等5部修正草案，以完善法院人力結構與職務配置，強化攬才與留才效果。圖／考試院提供
考試院院會於今日通過，同意會銜司法院函送之法院組織法等5部修正草案，以完善法院人力結構與職務配置，強化攬才與留才效果。圖／考試院提供

考試院院會今天通過，同意會銜司法院函送的「法院組織法」、「行政法院組織法」、「智慧財產及商業法院組織法」、「少年及家事法院組織法」及「懲戒法院組織法」等五案修正草案，以完善法院人力結構與職務配置，強化攬才與留才效果。

考試院表示，銓敘部自114年起就書記官的人力流失問題深入探討，並於115年4月23日考試院會中，就法院及檢察署書記官人力議題進行業務報告，分析司法機關書記官人力現況及職涯發展問題。報告中指出，為強化書記官職務吸引力、留任優秀人才及健全陞遷發展制度，如司法院因業務需要研議修正法院組織法，調整各等書記官人力配置占比，銓敘部將予以支持並積極協助推動。

考試院說明，司法院及法務部於5月19日拜會銓敘部就相關議題討論，提出「法院組織法」部分條文修正草案等五案，將一等、二等書記官員額比例由原二分之一調高為三分之二，提高三等書記官職務列等上限至薦任第六職等，並調整法警人力結構與職務列等。

考試院表示，修正案經銓敘部表達支持後，循法制作業程序辦理，並在行政院同意會銜送案後，今日由考試院院會通過同意會銜。希望透過職務列等調高及高階書記官員額增加，有助於書記官等司法輔助人力的攬才及留才。

考試院指出，此次修法不僅有助於完善法院人力結構與職務配置，更彰顯政府重視司法輔助人員專業發展之決心。未來將持續配合司法改革政策方向，精進人事制度設計，協助建構更具吸引力及發展性的職涯環境，充實司法人力資本，強化司法服務量能，攜手打造更優質、高效且值得人民信賴的司法體系。

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