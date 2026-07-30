卓榮泰宣布西拉雅為正式原住民族 116年增原民預算

行政院長卓榮泰今天核定並宣布，西拉雅族為台灣正式原住民族，這不僅確認民族集體權，更是對歷史正義與憲法保障精神的具體實踐；接下來還有8族申請核定，請原民會持續審議，116年原住民族相關預算也會增加。

為落實憲法法庭111年憲判字第17號判決意旨，保障原住民族身分認同權，立法院去年10月三讀通過「平埔原住民族群身分法」。依規定，平埔原住民身分登記，要先由各族向原民會申請民族認定，並經審議會審議通過，報請行政院核定後，個人才能到戶政事務所辦理平埔原住民身分登記。而西拉雅族的申請今天獲通過，是行政院核定通過的第1個平埔族，也是法定第17個原住民族。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，平埔原住民族群自1990年代起，陸續投入文化復振工作，開始推動正名運動。平埔原住民族群身分法施行後，原住民族委員會依法受理西拉雅族民族核定申請，並成立民族審議委員會，於今年5月完成審議後，報經行政院今天核定。

卓榮泰說，8月1日就是原住民日，此核定案除了確認民族集體權，更是對歷史正義、多元文化與憲法保障精神的具體實踐；西拉雅族人不僅可取得原住民身分，更由族人自主決定族群所屬成員，符合聯合國原住民族權利宣言所揭示民族自決的精神。

卓榮泰也說，西拉雅族經核定後，請原民會依法儘速公告周知，後續族人身分登記、以及相關配套措施與宣導作業，請會同內政部及各縣市政府積極辦理；也請相關部會配合原民會，依平埔原住民族群身分法第23條所定期程，盤點並檢討政治參與、交通水利、醫療衛生、經濟土地、社會福利等相關法制及權益保障，儘速落實平埔原住民族群各項權益。

卓榮泰指出，目前除西拉雅族外，還有噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武壠族、拍瀑拉族、馬卡道族、巴布薩族及凱達格蘭族等8族提出民族核定申請。請原民會持續審議，並請相關部會配合辦理各項權益保障措施。

此外，卓榮泰上午出席「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」時致詞表示，明年原住民族相關預算，在公共預算以及基金都會增加，讓原民會能提出更多政策，在生活、就業、就學、家庭等面向照顧所有原住民族。

原民會綜合規劃處長曾興中在行政院會後記者會補充，平埔原住民取得身分後，不會立即適用現行法律有關原住民族的規定，而必須依憲法判決及平埔原住民族群身分法第23條規定，由政府於3年內制定更完善法制。因此原民會目前正與各部會協調、盤點資源，預計今年9月前盤點完成，今年底提出初步規劃方案。

針對西拉雅族預計人數規模、以及平埔原住民族若要獨立取得立委席次可能涉及修憲，原民會主秘王美蘋Akiku．Haisum表示，經專家學者評估，第一年預估會有5萬人登記，不過還是要按照個人意願回復身分。此外，包括政治參與、社會福利、健康與教育等面向，目前已知包含憲法在內共涉及118種法律，年底會再依據盤點結果判斷要修法還是另立專法處理。

原民會說明，已邀集各縣市政府召開研商會議完成各項準備工作，符合認定要件的族人預計於今年8月中旬後，可向縣市政府申辦西拉雅族成員名冊登記，再至戶政事務所完成平埔原住民身分登記，相關資訊將發布於官方網站及社群網站貼文。

現行法定16族為阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族；被普遍認識的平埔族10族則包含凱達格蘭、道卡斯、巴宰、拍瀑拉、巴布薩、洪雅、西拉雅、馬卡道、噶哈巫、大武壠族。除洪雅族外，其餘9族都有提出申請。